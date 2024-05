Fonte: ANSA Il grattacielo di Unicredit in piazza Gae Aulenti a Milano

A partire dall’1 luglio i dipendenti di Unicredit usciranno da lavoro prima. I sindacati dei bancari hanno trovato l’accordo con l’istituto di credito per ridurre l’orario di lavoro settimanale a 37 ore, in attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale siglato da Abi e dalle sigle di categoria, Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di categoria, il gruppo sarà così pioniere dell’orario ridotto in uffici, in quanto dei primi ad applicare le condizioni previste dal Ccnl.

L’accordo tra Unicredit e sindacati

“L’accordo in Unicredit sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione – ha spiegato il segretario nazionale della Fabi, Giuliano Xausa – è importante perché è tra i primi nel settore e farà, pertanto, da apripista anche per altre banche. Rimane fondamentale, per quanto riguarda la Fabi, da una parte che la riduzione sia realmente e oggettivamente usufruibile da tutti i colleghi con particolare attenzione a quelli di rete e dall’altra che venga definito al più presto con Abi l’impatto della riduzione per tutti i colleghi che lavorano a part-time”.

Come stabilito dall’articolo 19 del nuovo contratto nazionale dei bancari, infatti, l’orario settimanale sarà distribuito su 37 ore”. Nel comunicato congiunto dei sindacati si specifica che l’orario varia a seconda che la quadratura della cassa venga fatta la mattina oppure il pomeriggio e che per i part-time non sono ancora state fornite le modalità di fruizione dell’orario ridotto.

Il risultato dell’accordo è che dall’1 luglio i dipendenti di Unicredit potranno anticipare di mezz’ora l’orario di chiusura degli uffici il venerdì. Come spiegato dai rappresentati sindacali, per i bancari che hanno un orario misto, la settimana corta sarà in alcuni casi di 36 ore, mentre in altre circostanze il computo delle ore di lavoro sarà di 37 ore e 30 minuti. In tal caso, le settimane già contrattualmente ridotte non subiranno un ulteriore taglio di ore.

“La riduzione di orario è stata sancita col rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del credito del 23 novembre 2023 – ha ricordato ancora Giuliano Xausa -. Era stata chiesta e ottenuta dalle organizzazioni sindacali e il dettato contrattuale indica in 6 minuti al giorno la riduzione a partire dal primo luglio 2024, il tutto a parità di retribuzione. L’intesa in Unicredit stabilisce l’accumulo dei 6 minuti giornalieri con riduzione di 30 minuti settimanali da utilizzare il venerdì. In pratica si uscirà mezz’ora prima alla fine della settimana“,

Gli orari

Per le filiali di Unicredit in Italia, la cassa è a disposizione dei clienti per 6 ore e 25 minuti dal lunedì al giovedì e per 6 ore e 10 minuti il venerdì: gli orari saranno dalle 8.20 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.30 i primi quattro giorni della settimana, dalle 8.20 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 l’ultimo.

Nel caso di quadratura di pomeriggio, l’apertura al pubblico delle filiali è di 6 ore e 30 minuti dal lunedì al giovedì e di 6 ore e 15 minuti il venerdì, con i seguenti orari: 8.20-13.20 e 14.30-16.00 i primi quattro giorni, 8.20-13.30 e 14.30-15.45 il venerdì. L’orario di lavoro dei dipendenti, invece, sarà di 7 ore e mezza tutti i giorni, tranne il venerdì che sarà di 7 (rispettivamente 8.15-13.30 e 14.30-16.45 e l’ultimo giorno 8.15-13.30 e 14.30-16.15).