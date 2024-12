Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Nuovo volo diretto Italia-Usa: cosa c'è da sapere

La compagnia Neos e la Regione Puglia hanno annunciato una nuova tratta diretta tra Bari e New York, che sarà operativa a partire da giugno 2025. Il volo trasporterà 355 turisti e sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi: premium ed economy. La nuova tratta, che coprirà tutta la stagione estiva, è stata pensata per attrarre circa 13.000 viaggiatori.

Pur essendo già disponibile nei programmi, la compagnia Neos non ha ancora reso disponibili i voli né i prezzi sul proprio sito. Sono però già stati confermati il giorno e l’orario di partenza. La Regione Puglia ha sottolineato le potenzialità turistiche ed economiche del nuovo collegamento, considerato come un’opportunità unica per attrarre nuovi investimenti e aprire attività.

Neos in Puglia: un “sogno che prende il volo”

La compagnia Neos non è nuova a investimenti nelle regioni del Sud. Nel corso del 2024 è stato riprogrammato anche il volo diretto New York-Palermo, che mancava da sette anni e ormai da tre si studiava il modo di far funzionare, anche da un punto di vista di attrattiva turistica.

Per la Regione Puglia il 2024 era il 40esimo anno di operatività degli Aeroporti di Puglia, che hanno segnato importanti traguardi, tra cui il superamento dei 10 milioni di passeggeri e l’accordo di programma da oltre 218 milioni di euro. Il coronamento di questo anno, definito straordinario dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è il volo Bari-New York.

Secondo Emiliano: “è un sogno che prende il volo, un abbraccio tra la Puglia e il mondo, un ponte che punisce tradizioni, affetti e opportunità”. Infatti, si può immaginare il nuovo collegamento come un accesso al Sud per i turisti, troppo spesso dirottati verso il centro e il nord grazie a città come Roma e Milano e i loro importanti collegamenti aeroportuali. Il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, invece punta alle radici e commenta come Puglia e Stati Uniti hanno sempre avuto un legame speciale, con oltre 18 milioni di americani che rivendicano con orgoglio le proprie origini italiane. Molti di questi sognano proprio di visitare i luoghi di origine dei loro nonni o dei loro bisnonni e creare un nuovo mercato dedicato a questo tipo di turismo è un’opportunità definita da molti come unica.

Grazie al nuovo collegamento Bari-New York, la compagnia Neos collegherà l’Italia agli Stati Uniti con quattro voli: Milano Malpensa-New York, Malpensa-Toronto, Palermo-New York. Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, ha affermato di credere molto nelle potenzialità del mercato pugliese e il loro obiettivo è proprio quello di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività. Ma in che modo saranno gestiti i voli?

Date e orari dei voli: tutti i dettagli

Anche se non si conoscono ancora i prezzi, sono molti i dettagli relativi alla nuova tratta Bari-New York. Sappiamo che il volo opererà una volta a settimana con un Boeing 787-nove Dreamliner. Questo sarà dotato di due classi, una “Premium” e una “Economy”.

In assenza di “Business” e “Prima classe”, possiamo provare a immaginare un prezzo relativamente contenuto e che si avvicina a quello della tratta Palermo-New York, ovvero intorno ai 630 euro.

Si apprende inoltre che l’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 16:00 e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 8:00. Poche ore dopo, nello stesso giorno, partirà alle 11:30 e arriverà a New York alle 13:50 del giorno successivo.

Il periodo di operatività, in questo primo anno, andrà dal 3 giugno 2025 al 15 ottobre, coprendo così tutto il periodo estivo, nel quale godersi entrambe le destinazioni.