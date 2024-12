La crisi di Stellantis si ripercuote anche sull’indotto: allo stabilimento di Pomigliano d’Arco decine di lavoratori della Trasnova verranno presto licenziati. Ma oltre ai licenziamenti, è previsto anche il mancato rinnovo di circa 300 operai interinali.

Lo scorso 7 dicembre sono arrivate le lettere di licenziamento per 97 dipendenti, 54 dei quali lavorano a Pomigliano. E altre 101 lettere sono già partite per altrettanti lavoratori della Logitech, sempre nell’indotto di Stellantis.

In attesa del tavolo tecnico con Stellantis al Mimit di martedì 10 dicembre, gli operai della Trasnova, da giorni in presidio permanente, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invocando aiuto.

A dare notizia della missiva sono stati Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli.

Caro Presidente,

ti scrivono i 54 lavoratori della Trasnova che lavorano allo stabilimento Stellantis Gianbattista Vico di Pomigliano d’Arco. Dal 2 dicembre siamo in presidio permanente davanti ai sei ingressi della fabbrica perché Stellantis ha deciso di non rinnovare la nostra commessa.

Trasnova ci ha mandato le lettere di licenziamento, a fine anno non avremo più certezze per il nostro futuro. In questi anni abbiamo sempre lavorato, con i soldi del nostro stipendio abbiamo portato avanti le nostre famiglie, qualche desiderio l’abbiamo realizzato, molti li abbiamo messi da parte perché il nostro stipendio non è molto alto, siamo tutti operai.

Dall’anno nuovo saremo tutti disoccupati alla ricerca di un posto di lavoro e si sa che al Sud è più complicato. Qualcuno già sta pensando che forse è meglio andare al Nord. Noi crediamo di essere vittime di una grande ingiustizia, Stellantis fa pagare anche a noi la buonuscita di 136 milioni di euro di Carlos Tavares, solo che noi dovremo cercare un nuovo lavoro per vivere, Tavares può anche decidere di non lavorare più per tutta la vita.

Presidente Mattarella, a te che rappresenti tutti gli italiani chiediamo di aiutarci, noi vogliamo solo lavorare e vedere le nostre famiglie serene come pochi giorni fa, ti chiediamo di stare dalla nostra parte per farci restituire lavoro, serenità e dignità.