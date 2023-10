Fonte: 123RF In arrivo sconti per il personale della scuola

Al via il piano welfare per il personale scolastico e del ministero dell’Istruzione e del Merito: dal 9 ottobre previsti sconti su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria.

Il piano welfare per la scuola

La misura è stata annunciata con una lettera inviata al personale scolastico (numero di protocollo 118928 del 5 ottobre 2023). L’iniziativa interessa tutto il personale in possesso del codice identificativo del Mim. Le informazioni operative sono disponibili sul sito del Ministero nell’area riservata al personale.

Bonus trasporti per la scuola

Le realtà coinvolte dal governo nell’ambito del bonus trasporti per docenti sono Trenitalia, Italo, ITA Airways e Aeroporti di Roma (AdR).

Alla base del provvedimento c’è il fatto che molti docenti e membri del personale scolastico ogni giorno sono costretti a fare i pendolari per raggiungere il posto di lavoro.

Lo sconto per viaggiare sui treni sarà attivo fino al 31 dicembre 2023. Trenitalia garantisce uno sconto del 10% sulle tariffe base, economy e super economy per la prima e la seconda classe di frecce, intercity e intercity notturni. L’offerta è estesa a tutti i servizi Frecciarossa. Lo sconto viene applicato fino a sei persone accompagnatrici. Italo ha promesso uno sconto del 20% sulla tariffa low cost per il servizio di viaggio smart con biglietti acquistabili fino a 10 giorni prima della partenza.

Ita Airways offre uno sconto del 15% su tariffe economy su tutti i voli, sia flex che classic e light. Si aggiunge poi uno sconto del 10% sulle tariffe superior, business e premium per gli stessi voli. L’offerta, come per le altre, è valida fino al 31 dicembre 2023, ma i biglietti acquistati prima di tale data possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2024. Gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino mettono poi a disposizione una serie di sconti, fra cui quelli per i parcheggi.

La misura va a sommarsi al bonus trasporti riservato a tutti i cittadini con Isee non superiore ai 20mila euro. Questo bonus trasporti è andato esaurito dopo i primi clickday, ma è stato poi rifinanziato dal governo con altri 12 milioni di euro.

Sconti alimentari per il personale della scuola

Grazie a una convenzione con Coldiretti, i docenti e il personale scolastico potranno usufruire di sconti fino al 15% su tutti i prodotti della rete “Campagna Amica” in vendita nei mercati agricoli che aderiscono all’iniziativa. Previsti sconti anche per soggiorni e pasti negli agriturismi aderenti. Non è stata indicata una data di termine dell’offerta.

Altri sconti in arrivo per la scuola

“Tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria. Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un’alleanza per la scuola”. Così ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.

“È solo l’inizio, contiamo di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti privati così da estendere la rete degli acquisti agevolati”, ha detto Valditara.

Intanto nel 2023 il bonus insegnanti da 500 euro è stato esteso anche ai precari.

Il mondo della scuola è interessato anche da un’altra grossa novità: per il 2024 sono previste assunzioni tramite concorsi semplificati.