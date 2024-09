Fonte: ANSA Raffica di scioperi dal 7 al 9 settembre

Nuovi disagi per chi deve viaggiare. Da sabato 7 a lunedì 9 settembre una raffica di scioperi interessa il settore del trasporto ferroviario, Tpl e aereo. Si fermano quindi treni e mezzi pubblici in città e restano a terra numerosi voli con modalità e orari differenti. Vediamo nel dettaglio secondo le indicazioni del Ministero dei trasporti.

Sciopero aerei sabato 7 settembre

Sabato 7 settembre è previsto uno sciopero degli aerei di 4 ore, dalle 13 alle 17. Aderiscono il personale navigante e gli assistenti di volo di Ita Airways e Wizz Air, oltre ai controllori di volo di Enav presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e il personale aeroportuale di Milano Malpensa.

Possono quindi verificarsi ritardi, cancellazioni e disservizi. Le compagnie aeree forniscono l’elenco dei voli garantiti nelle fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Sciopero treni domenica 8 e 9 settembre

Oggi venerdì 6 settembre è la giornata dello sciopero nazionale dei ferrovieri della manutenzione di RFI, giornata che vedrà poi il personale legato alla circolazione dei treni e del cargo fermarsi per uno sciopero dei treni l’8 e il 9 settembre.

La mobilitazione, indetta dal sindacato Usb-Unione sindacale di base, è stata proclamata per mettere al centro il tema della democrazia sindacale, scrivono i sindacati. “Nel Gruppo Fsi le Rsu sono scadute, ormai, dal 2018, un vero e proprio scandalo e un danno alle lavoratrici e ai lavoratori che si vedono negato il diritto di scegliere i propri rappresentanti sindacali, con conseguente arretramento delle condizioni di lavoro. Proprio la mancanza di democrazia lampante è rappresentata dal terribile accordo del 10 gennaio sulla manutenzione, avvallato senza alcuna consultazione dei lavoratori, che ha determinato un forte indebolimento delle tutele anche sul piano salute e sicurezza”.

Domenica 8 settembre, il sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 23 ore nel settore ferroviario, che si estenderà dalle 3 del mattino di domenica 8 fino alle 2 di lunedì 9 settembre. L’agitazione interessa il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord.

Sono previste possibili cancellazioni totali o parziali per i treni Frecce, Intercity e Regionali. Trenitalia raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato dei servizi prima di mettersi in viaggio, utilizzando l’App Trenitalia, il sito web ufficiale o il numero verde gratuito.

Sciopero trasporti lunedì 9 settembre

Lunedì 9 settembre, oltre allo strascico dello stop dei treni, scatta anche una giornata di fuoco per chi deve spostarsi per lavoro e studio, o per i semplici cittadini che devono muoversi, per via dello sciopero nazionale dei trasporti. L’agitazione coinvolge tutti i mezzi pubblici, e quindi bus, tram e metro in diverse città italiane. Teniamo presente che con la ripresa della scuola proprio in quel giorno per molti studenti, lo sciopero dei mezzi avrà ripercussioni pesanti.

Come sempre l’agitazione prevede orari e modalità diverse a seconda delle città. A Milano, lo sciopero dura 8 ore, mentre a Roma, Torino e Firenze addirittura 24. A Napoli e a Bari la protesta è limitata a 4 ore.

Il consiglio è come sempre, se possibile, di trovare un’alternativa ai mezzi pubblici, perché in queste giornata di caos si rischia di rimanere bloccati.