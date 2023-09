Decreto energia, tutti i nuovi bonus 2023

Con un Consiglio dei ministri lampo di appena un’ora nella serata di lunedì 25 settembre il governo ha approvato il pacchetto di bonus previsti dal Decreto energia. Oltre alle novità in materia energetica viene disposta una serie di aiuti contro il caro vita, fra riconferme e nuove misure.

Bonus benzina

Viene confermato il bonus benzina per i nuclei familiari a basso reddito. Per gli Isee sotto i 15 mila euro arriverà un bonus una tantum da 80 euro. La cifra verrà caricata sulla social card Dedicata a te, già distribuita per il sostegno all’acquisto dei beni primari. Il bonus benzina verrà erogato, secondo le stime, a 1,3 milioni di famiglie.

Bonus bollette

Sempre per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro arriva la proroga del bonus luce e gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. L’importo della misura cresce di pari passo al numero dei figli a carico. Vengono azzerati gli oneri di sistema sulle bollette del gas. Cala al 5% l’Iva sul gas metano per usi civili e industriali. La misura va a sostituire quel bonus riscaldamento previsto dal Decreto energia n. 34/2023 che sarebbe scattato in caso di aumento dei prezzi del gas a partire dall’1 ottobre e fino al 31 dicembre 2023.

Bonus mezzi pubblici

Viene rivitalizzato con altri 12 milioni di euro il bonus trasporti da 60 euro che era andato esaurito nell’ultimo clickday. La misura è funzionale all’acquisto di abbonamenti mensili e annuali entro la soglia massima di 60 euro: se l’abbonamento costa di più, i viaggiatori dovranno integrarne il prezzo aggiungendo soldi di tasca propria; se l’abbonamento costa meno, non è previsto il rimborso della parte eccedente. Il bonus trasporti è pensato per chi nel nel 2022 ha dichiarato un reddito complessivo inferiore ai 20mila euro.

Borse di studio per studenti universitari

Circa 5mila studenti universitari erano risultati idonei alle borse di studio, ma non avevano potuto godere del beneficio per esaurimento dei fondi. Per rimediare il governo ha sbloccato 17,4 milioni di euro per le borse di studio degli studenti idonei privi di sostegno. I nomi saranno tratti dalle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio per l’anno 2022-2023.

Bonus mutui under 36

La misura a sostegno dell’acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni sarebbe scaduta a fine settembre, ma la proroga decisa dal governo sposta la scadenza al 31 dicembre 2023.

Cos’è la sanatoria degli scontrini

Questo non è un bonus, ma è una sanatoria. La cosiddetta “sanatoria scontrini”, altresì detta “norma salva-commercio”, si applica a chi abbia commesso irregolarità nell’emissione di scontrini o fatture nell’ambito delle attività commerciali dall’inizio del 2022 al 30 giugno 2023. Possibile sanare le irregolarità tramite ravvedimento operoso, anche se esse sono già state individuate dalle autorità preposte. L’importante è che non siano già state contestate. Il limite temporale per aderire è fissato al 15 dicembre 2023.