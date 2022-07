Nuove borse di studio Inps, a chi spettano e come fare domanda

Fonte: ANSA

Sono aperte le iscrizioni per 6.100 borse di studio messe a disposizione dall’Inps per frequentare corsi di lingua straniera in Italia e ottenere una certificazione.

Dal 20 luglio al 1° settembre 2022 potranno essere presentate le domande per il nuovo bando Inps “Borse di studio Corso di lingue in Italia 2022”, finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento CEFR.

Borse di studio Inps, a chi sono rivolte

Le borse di studio (qui il bando completo) sono rivolte ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

I beneficiari delle borse sono studenti che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) o di quella di secondo grado (scuole superiori).

Borse di studio Inps, quali spese coprono

Le borse di studio saranno erogate a parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato ad ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori.

La certificazione dovrà attestare il livello completo di lingua prescelto, con valutazione delle competenze scritte e orali, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e non dovrà essere soggetto a scadenza temporale.

Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da settembre 2022 a giugno 2023, per un periodo minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo di 60 ore di lezione (lezioni di 60 minuti).

Le borse di studio non sono compatibili con altre erogazioni da parte di Inps: borse di studio per corsi di lingua all’estero, ma anche programma ITACA.

Borse di studio Inps, il valore

L’importo massimo di ciascuna borsa è pari a 800 euro per la frequenza del corso di preparazione all’esame. Le borse di studio sono 6.100 così ripartite:

fino a n. 600 borse per ragazzi frequentanti la classe quarta e quinta della scuola primaria;

fino a n. 2.000 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);

fino a n. 3.500 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Borse di studio Inps, come fare domanda

Le domande devono essere trasmesse a partire dalle ore 12,00 del 20 luglio e non oltre le ore 12,00 del 1° settembre, seguendo questo link. Entro il 28 settembre saranno pubblicate le graduatorie.

Prima di procedere alla compilazione e all’invio della domanda online, è opportuno accertarsi di essere iscritti alla banca dati, chiedendo di poter ricevere il modulo AS150. Successivamente si potrà presentare la domanda: per farlo si deve essere in possesso di SPID, Carta elettronica digitale o Carta nazionale dei servizi. Prima di inoltrare la domanda si dovrà inoltre avere a portata di mano la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’ISEE. Solo dopo si potrà presentare la domanda di concorso.