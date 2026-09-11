OpenAI porta ChatGPT nelle banche: cosa cambia per clienti e investimenti

OpenAI porta l’intelligenza artificiale nella finanza professionale: analizzerà bilanci, costruirà modelli e preparerà report. I vantaggi per i clienti e i rischi da non sottovalutare.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF L’intelligenza artificiale entra nelle attività di banche, analisti e consulenti finanziari.

ChatGPT entra nel cuore della finanza. OpenAI ha presentato ChatGPT for Financial Services, una versione della sua piattaforma progettata per banche d’investimento, società finanziarie e analisti azionari.

Non si tratta di un’applicazione che può accedere autonomamente al conto corrente o investire i soldi dei risparmiatori. È uno strumento professionale con il quale gli operatori potranno cercare informazioni finanziarie, confrontare bilanci, costruire modelli e preparare documenti destinati ai clienti.

L’intelligenza artificiale potrebbe, infatti, rendere più veloci alcuni servizi bancari e ridurre il tempo necessario per analizzare aziende e investimenti, ma non garantisce automaticamente consulenze migliori, commissioni più basse o rendimenti più elevati.

Cos’è ChatGPT for Financial Services

Secondo quanto annunciato da OpenAI, ChatGPT for Financial Services è stato sviluppato con Morgan Stanley ed Evercore come design partner ed è alimentata da GPT-6 Astra.

Il sistema integra informazioni provenienti da fornitori finanziari professionali come LSEG, PitchBook, Daloopa, Crunchbase e Quartr. Può, quindi, consultare dati societari, bilanci, trascrizioni delle conferenze sui risultati e informazioni sulle imprese.

Le aziende che possiedono già abbonamenti professionali possono collegare anche servizi come FactSet, S&P Global, Preqin e Datasite. È un dettaglio decisivo: il valore della piattaforma non deriva soltanto dalla capacità del modello di scrivere, ma dall’accesso organizzato a dati finanziari verificabili e aggiornati.

Il salto rispetto al ChatGPT utilizzato normalmente dal pubblico è, quindi, soprattutto, nell’integrazione dei dati e nei controlli aziendali. La piattaforma si basa sulle misure di sicurezza di ChatGPT Enterprise, tra cui accessi differenziati in base al ruolo, cifratura ed esportazione dei registri delle attività per i controlli di conformità.

Cosa cambia per chi investe

Per un risparmiatore il primo effetto potrebbe essere una maggiore velocità. Un consulente potrebbe ottenere in pochi minuti confronti tra fondi, azioni, obbligazioni e scenari economici che oggi richiedono diverse ore di lavoro.

L’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata anche per produrre report più personalizzati, aggiornare rapidamente il profilo di un portafoglio e spiegare con un linguaggio più semplice concetti come volatilità, diversificazione e rischio.

Questo non significa, però, che ChatGPT potrà sostituire la valutazione prevista per la consulenza in materia di investimenti. L’Esma ha chiarito che le società finanziarie restano responsabili quando utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e devono continuare ad agire nell’interesse del cliente.

In altre parole, se un suggerimento prodotto dall’algoritmo si rivela sbagliato, una banca non può difendersi affermando che “lo ha deciso l’intelligenza artificiale”.

I possibili effetti su consulenti e analisti

I lavori più esposti non sono necessariamente quelli che richiedono le decisioni finali, ma quelli costruiti sulla raccolta e sulla sistemazione manuale dei dati.

Un analista junior può trascorrere molte ore copiando numeri dai bilanci, aggiornando fogli di calcolo e adattando presentazioni. ChatGPT for Financial Services punta direttamente a queste attività.

La conseguenza potrebbe essere un aumento della produttività, ma anche una trasformazione dei percorsi d’ingresso nel settore. Esiste, infatti, un paradosso: le attività più ripetitive sono anche quelle attraverso cui i giovani imparano a leggere un bilancio, riconoscere un errore e comprendere la struttura di un’operazione.

Se queste mansioni vengono affidate subito all’intelligenza artificiale, banche e società finanziarie dovranno ripensare la formazione. Il rischio non è soltanto perdere alcuni posti junior, ma ritrovarsi fra qualche anno con meno professionisti capaci di controllare ciò che produce la macchina.

ChatGPT potrà decidere come investire i soldi dei clienti?

La risposta, al momento, è no. La piattaforma può elaborare informazioni e produrre analisi, ma la decisione finale e la relativa responsabilità restano alla società finanziaria e ai professionisti che utilizzano il sistema.

Va, inoltre, distinta dalla funzione di finanza personale disponibile nel ChatGPT rivolto ai consumatori. ChatGPT for Financial Services è un piano separato destinato alle istituzioni finanziarie: non implica che OpenAI conosca automaticamente il saldo, i movimenti o gli investimenti dei clienti di una banca.

Un eventuale accesso ai dati dipenderà dalle integrazioni autorizzate dall’istituto, dai permessi assegnati agli operatori e dalle regole applicabili alla protezione delle informazioni.

Quali sono i rischi per i dati dei clienti

La sicurezza dichiarata dalla piattaforma non elimina tutti i rischi. Una banca dovrà stabilire quali informazioni possono essere utilizzate, chi può visualizzarle e per quanto tempo devono essere conservate.

I principali punti da controllare sono:

l’eventuale inserimento di dati riservati o non necessari

la possibilità che una risposta contenga informazioni incomplete

l’uso di fonti non aggiornate o interpretate in modo errato

la tracciabilità delle modifiche apportate dagli operatori

la dipendenza da un unico fornitore tecnologico

la capacità di ricostruire come è stata prodotta una raccomandazione.

L’AI Act dell’Unione europea stabilisce un quadro basato sul livello di rischio dei sistemi. Alla disciplina sull’intelligenza artificiale continuano, inoltre, ad affiancarsi le norme bancarie, finanziarie e sulla tutela dei dati personali.

Servizi migliori, ma non necessariamente meno costosi

L’automazione può ridurre il tempo necessario per preparare un’analisi o una presentazione. Non esiste, tuttavia, alcuna garanzia che questo risparmio venga trasferito ai clienti attraverso commissioni più basse.

Le banche potrebbero utilizzare la maggiore produttività per seguire più clienti, ampliare i margini oppure migliorare la qualità del servizio. Molto dipenderà dalla concorrenza e dalla capacità dei clienti di confrontare costi e risultati.

Lo stesso vale per le performance degli investimenti. Avere più dati e analizzarli più velocemente non significa prevedere con certezza l’andamento dei mercati. Se numerose società utilizzeranno modelli simili e le stesse fonti, potrebbe persino aumentare il rischio di decisioni molto simili prese nello stesso momento.

La vera rivoluzione non è avere più informazioni

Nella finanza professionale le informazioni sono già abbondanti. Il cambiamento consiste nel rendere interrogabili, confrontabili e utilizzabili in pochi secondi quantità di dati che oggi richiedono strumenti e competenze differenti.

Più l’intelligenza artificiale diventa veloce nel produrre una risposta, più diventa preziosa la capacità umana di formulare la domanda corretta, riconoscere un’ipotesi fragile e assumersi la responsabilità della scelta.

ChatGPT potrebbe, quindi, ridurre il valore economico della raccolta manuale dei numeri. Non elimina, però, la necessità del giudizio. Per clienti e risparmiatori la domanda decisiva non sarà soltanto “la banca utilizza l’intelligenza artificiale?”, ma “chi controlla la risposta e chi risponde quando è sbagliata?”.