La situazione in Europa in termini di congedo parentale è alquanto varia e merita un approfondimento. È bene comprendere l’atteggiamento dei vari Paesi dell’Ue su tale materia, al fine di poter valutare al meglio quella che è la condizione italiana in questo calderone legislativo.

Le Direttive europee

Al di là di quelle che possono essere le decisioni politiche dei singoli Paesi, sul fronte dell’Unione europea i diritti di maternità fanno riferimento a una Direttiva sulle lavoratrici gestanti risalente al 1992.

Una normativa relativamente recente, dunque, che stabilisce una fase minima di congedo di maternità, pari a 14 settimane. Due di queste sono obbligatorie, da sfruttare prima e/o dopo il parto. Il tutto corredato da un’adeguata indennità di stipendio, per quanto concerne ovviamente le donne lavoratrici dipendenti.

Indicazioni generali, che consentono di fissare gli argini di questa necessaria tutela, che cedono poi il passo a quella che è la legislazione nazionale, ovviamente. E per il congedo di paternità? Il diritto a due settimane di congedo è ancora più recente, in ambito Ue, facendo riferimento a una Direttiva in vigore dal 2019, che prevede il diritto a un minimo di due settimane d’assenza dal proprio impiego.

Congedo parentale nell’Unione europea

Abbiamo parlato delle modifiche apportate dal governo di Giorgia Meloni al congedo parentale. Previste agevolazioni notevoli per il solo 2024, con incrementi più misurati per gli anni che verranno.

Diamo ora uno sguardo alla situazione nei principali Stati Membri dell’Unione europea, così da poter tirare le somme su quella che è la garanzia assistenziale fornita ai neogenitori in Italia: