Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Il Ministero della Difesa recluta 50 allievi ufficiali per l'Aeronautica Militare

Il Ministero della Difesa ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami volta a reclutare 50 allievi ufficiali nell’Aeronautica Militare. I vincitori saranno ammessi a un percorso interno alle forze armate, indirizzato a giovani diplomati e laureati, per ricoprire incarichi operativi, logistici e contabili.

Le posizioni a bando si dividono tra l’addestramento di volo con vincolo lungo e i ruoli speciali d’arma, amministrativi e tecnici.

Suddivisione dei posti e titoli di accesso

Le 50 posizioni fissate dal provvedimento ministeriale risultano ripartite nei seguenti contingenti di destinazione:

Inquadramento Corpo Posti Titolo di Studio 133° Corso Aupc Piloti di Complemento (ferma di 12 anni) 20 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 18° Corso Aufp Armi dell’Arma Aeronautica 14 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 18° Corso Aufp Genio Aeronautico – Infrastrutture e Impianti 8 Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura 18° Corso Aufp Corpo di Commissariato Aeronautico 6 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche 18° Corso Aufp Genio Aeronautico – Motorizzazione 2 Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale, Meccanica o Chimica

Per il profilo di Allievi Ufficiali per piloti di completamento, la normativa impone un vincolo di servizio pari a 12 anni, legato al ciclo di specializzazione di pilotaggio. L’ingaggio per gli Allievi in ferma prefissata prevede invece un periodo di arruolamento di 30 mesi, utile sia per l’acquisizione di punteggio sia per accedere alle riserve di posti nei successivi concorsi per il transito in servizio permanente effettivo.

Requisiti anagrafici

I candidati devono possedere la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di pendenze penali ostative al pubblico impiego. I criteri d’accesso variano in funzione del ruolo prescelto:

per i 20 posti Aupc è richiesta un’età compresa tra i 17 e i 23 anni non compiuti alla data di scadenza delle domande;

per i 30 posti Aufp il limite d’età spazia dai 17 ai 38 anni non compiuti, con un titolo di studio calibrato sul singolo corpo.

I concorrenti di sesso maschile non devono essere stati dichiarati obiettori di coscienza, salvo formale e irrevocabile rinuncia allo status rilasciata dagli organi competenti. Per i partecipanti minorenni che concorrono per il profilo piloti occorre allegare la dichiarazione d’assenso dei genitori o del tutore legale.

Calendario delle prove e criteri di valutazione

La procedura concorsuale si sviluppa attraverso diversi passaggi di verifica volti ad accertare la preparazione teorica e la fisica idoneità. La fase iniziale prevede per tutti una prova scritta con 60 quesiti a risposta multipla vertenti su grammatica italiana, matematica, storia, geografia, ed educazione civica, integrati da test di logica.

L’iter si diversifica nei passaggi successivi:

i concorrenti per il 133° corso Aupc sosterranno un test scritto e un colloquio orale in lingua inglese, gli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma e il tirocinio comportamentale;

i candidati per il 18° corso Aufp saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, alle prove d’efficienza atletica, agli esami attitudinali e alla successiva valutazione dei titoli di studio e di servizio previsti nel bando.

Come ed entro quando candidarsi

La compilazione delle istanze va effettuata esclusivamente per via telematica sul portale dei concorsi del Ministero della Difesa o tramite inPA, previa autenticazione con identità digitale Spid o Cie.

È consentito inviare la candidatura per una sola delle categorie o specialità a concorso. Il sistema richiede la registrazione di un indirizzo di posta elettronica certificata abilitato a ricevere le convocazioni ufficiali. Il termine perentorio per l’invio dei moduli digitali è fissato per il 10 settembre 2026 alle ore 23:59.

Altri concorsi aperti

Con il mese di settembre la macchina dei concorsi ha iniziato a girare a pieno regime. Per ora sono più di 1.000 i posti messi a bando dalla Pubblica Amministrazione (e non solo) con il fine di reclutare personale a tempo pieno e indeterminato. Si segnalano in particolare la procedura finalizzate all’assunzione di 31 tecnici di laboratorio nel Sistema sanitario nazionale e 34 operatori in Rai.