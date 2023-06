Le squadre di calcio di maggiore valore: la prima italiana 11°

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: ANSA Il Real Madrid è la squadra più redditizia del calcio

Il calcio continua a dimostrarsi sempre più redditizio, come confermato dalla classifica stilata da Forbes delle 30 squadre di calcio più “preziose” al mondo. In cima alla lista si trova il Real Madrid, con un valore di 6,07 miliardi di dollari, seguito dal Manchester United (6 miliardi) e dal Barcellona (5,51 miliardi).

Un aumento costante di valore

La classifica di Forbes rivela come il valore complessivo delle squadre di calcio aumenti di anno in anno. Le 30 squadre elencate hanno una valutazione media di 2,17 miliardi di dollari. Nel 2022, la classifica comprendeva solo 20 club, con una valutazione media di 2,53 miliardi. Escludendo le ultime 10 squadre della classifica di quest’anno, si osserva che il valore medio è salito di 2,89 miliardi, con un aumento del 14%. Inoltre, per la prima volta, due squadre hanno superato la soglia dei sei miliardi di valutazione.

L’aumento del valore delle squadre non è semplicemente il risultato della crescita delle entrate dei club, che sono incrementate del 2,5%. È principalmente dovuto agli alti multipli aziendali (il rapporto tra il valore aziendale e le entrate) che gli acquirenti sono disposti a pagare per acquisire i club. Ad esempio, il Manchester United potrebbe essere venduto per 6 miliardi di dollari, un valore che supera di 7,7 volte le sue entrate.

Accordi strategici e plusvalenze

Il successo del Real Madrid è attribuibile principalmente all’accordo ventennale da 400 milioni di dollari con il fondo Sixth Street, che controlla la società di gestione degli impianti sportivi Legends. Questo accordo ha contribuito ad aumentare le entrate dello stadio Santiago Bernabeu.

Nonostante i risultati deludenti in campo, il Manchester United rimane uno dei brand più preziosi nel mondo del calcio, alimentando così le voci riguardo a una possibile acquisizione. La famiglia Glazer, attuale proprietaria del club, lo acquistò nel 2005 per 1,5 miliardi di dollari e ora potrebbe realizzare un cospicuo guadagno dalla vendita.

Le squadre italiane nella classifica

La Premier League domina la classifica, con ben 12 squadre tra le prime 30, di cui sei posizionate nelle prime dieci posizioni. Al quarto posto il Liverpool e al quinto il City, che affronterà l’Inter nella finale di Champions League del 10 giugno. La vincitrice affronterà il Siviglia, non presente in classifica, nella sfida per la Supercoppa, che sarà visibile su Prime Video in esclusiva.

Oltre alle squadre di calcio più sostenibili con il Liverpool al top, per trovare la prima squadra italiana più redditizia bisogna scorrere l’elenco fino all’11° posto, occupato dalla Juventus, con un valore di 2,16 miliardi di dollari.

Tre posizioni più in basso si trova il Milan, valutato 1,4 miliardi di dollari, seguito dall’Inter all’16° posto, che ha recentemente cambiato sponsor, con un valore di 1,06 miliardi di dollari. L’ultima squadra italiana nella classifica è la Roma, al 27° posto, con 724 milioni di dollari.

L’incredibile valore del calcio

La classifica delle 30 squadre di calcio più preziose al mondo rivela un panorama calcistico dominato da club di grande prestigio. Come abbiamo visto al vertice della lista troviamo il leggendario Real Madrid. Il Manchester United e il Barcellona occupano rispettivamente la seconda e terza posizione, dimostrando la loro forza economica nel calcio mondiale. La presenza di squadre americane della Major League Soccer (MLS), come LAFC, Los Angeles Galaxy, Atlanta United e D.C. United, dimostra l’interesse crescente per il calcio negli Stati Uniti.

La classifica è un riflesso dell’incredibile valore che il calcio rappresenta nell’industria dello sport e del suo impatto economico a livello globale. I club di calcio non sono solo istituzioni sportive, ma anche marchi potenti che attirano investimenti e generano entrate significative attraverso accordi commerciali, sponsorizzazioni e diritti televisivi. Questa classifica testimonia la capacità delle squadre di calcio di trasformarsi in vere e proprie aziende di successo, alimentando un mercato sempre più competitivo e redditizio.