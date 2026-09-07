Al via la selezione pubblica per 56 tecnici della prevenzione in Veneto: requisiti, prove e come fare domanda entro la scadenza del 10 settembre.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Al via il concorso per assumere 56 tecnici della prevenzione negli ospedali del Veneto

Azienda Zero ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 56 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

La selezione pubblica per titoli ed esami servirà a coprire il fabbisogno di organico di diverse strutture del Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto.

Come sono divisi i posti nelle Aziende ospedaliere

I 56 posti previsti dalla procedura unica gestita da Azienda Zero sono suddivisi in questo modo tra le aziende sanitarie e gli istituti della regione:

Azienda Sanitaria Posti Assegnati Azienda Ulss n. 3 Serenissima 13 Azienda Ulss n. 6 Euganea 12 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana 8 Azienda Ulss n. 8 Berica 7 Azienda Ulss n. 5 Polesana 5 Azienda Ulss n. 9 Scaligera 5 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale 2 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti 1 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana 1 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 1 Istituto Oncologico Veneto Irccs 1

Ciascun candidato può inoltrare l’istanza per concorrere a una sola azienda sanitaria. La scelta dell’ente comporta, inoltre, l’accettazione di prestare servizio presso qualunque presidio dell’azienda selezionata. Eventuali richieste di mobilità saranno valutate a partire da 5 anni dall’assunzione.

I requisiti d’accesso e i titoli richiesti

I partecipanti devono possedere i requisiti generali per l’amministrazione pubblica, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea, idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, sono obbligatori i seguenti titoli professionali:

laurea appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/Snt4) abilitante alla professione di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, oppure titolo universitario equipollente o equiparato qualora sia stato conseguito in uno Stato diverso dall’Italia;

iscrizione all’Albo italiano del profilo professionale oggetto della selezione.

Come si svolgono le prove e i punteggi

La commissione dispone di un massimo di 100 punti complessivi, articolati in 70 punti per le prove d’esame e 30 punti per i titoli:

una prova scritta, che permette al candidato di ottenere non più di 30 punti, strutturata con quesiti a risposta multipla, sintetica o svolgimento di un tema sui compiti del profilo;

una prova pratica, che può essere valutata con un massimo di 20 punti, riguardante le tecniche e le procedure operative della qualifica richiesta;

un colloquio orale (20 punti) sulle materie delle prove precedenti, con l’ulteriore possibilità di verificare la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche di base.

Per superare ciascuna prova e accedere alla successiva occorre raggiungere la sufficienza, che corrisponde a 21 punti su 30 per la prova scritta, 14 su 20 per la pratica e 14 su 20 per l’orale.

La valutazione dei 30 punti per i titoli viene effettuata al termine dei colloqui e si suddivide in:

fino a 15 punti per la carriera;

fino a 5 per i titoli accademici;

fino a 3 per le pubblicazioni;

fino a 7 per il curriculum formativo e professionale.

In caso di elevato numero di candidature, l’ente si riserva la facoltà di organizzare ed effettuare una preselezione.

Come ed entro quando inviare la domanda

La candidatura va registrata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sulla piattaforma dell’Ente. Per completare l’iscrizione è richiesto il versamento di un contributo spese non rimborsabile di 15,00 euro.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per il 10 settembre 2026 alle ore 18:00.

Altri concorsi in scadenza

Per i laureati in facoltà a indirizzo sanitario, il mese di settembre ha un calendario piuttosto intenso di possibilità di essere assunti nel Sistema sanitario nazionale. C’è ancora tempo per candidarsi per la selezione per infermieri in Asst Molise e Asst Rhodense e al concorso per tecnici di laboratorio in Calabria.