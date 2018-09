Claudio Cecchetto racconta “Misano Marittima”: la videointervista

editato in: da

Nell’immaginario collettivo Misano è conosciuta per essere la sede del circuito che ospita le gesta dei campioni della MotoGP come Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e di altri campioni delle due e quattro ruote. Una location che grazie agli eventi motoristici ha accresciuto il suo appeal diventando meta, soprattutto in estate, di un target eterogeneo di turisti italiani e non. Ma Misano non è solo questo. È un polmone verde, le sue spiagge a misura di famiglia hanno conquistato le bandiere blu e verde.

Grazie all’abilità visionaria di Claudio Cecchetto nasce un nuovo luogo, uno spazio, un’area di sole, mare, spiaggia e un territorio di condivisione ridefinita da un brand: Misano Marittima.

Il progetto – ideato dal noto produttore discografico con il supporto dell’architetto Luca Tausani – punta ad unire le eccellenze (presenti in un’area ben definita tra l’ingresso nord della città di Misano e il parco Mare) che mirano ad alzare gli standard qualitativi e tecnologici dei loro servizi.

Abbiamo incontrato Claudio Cecchetto, mente e cuore di questa “utopia realisitca”, per farci raccontare qualche dettaglio in più su Misano Marittima.