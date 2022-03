Make Money FX: grazie al software automatico con assistenza tutti possono investire nel Forex

Il mondo degli investimenti si evolve rapidamente e oggi le opportunità di guadagno aumentano anche per i piccoli investitori, sempre più incuriositi dal Forex, il mercato valutario.

Se fino a pochi anni fa, questo mondo era riservato a una piccola nicchia di esperti e appassionati, oggi è possibile trarne vantaggio anche senza avere competenze in materia. Come? Grazie a software automatici che monitorano il mercato e lavorano per far fruttare il capitale del cliente.

Tra le alternative a disposizione per guadagnare col Forex, spicca Software Expert Advisor Manna. Si tratta di un innovativo programma automatico creato da Make Money FX, attività fondata da Daniele Mannarino. Il professionista ed esperto in trading online, con una grande conoscenza del mercato e della sua evoluzione, ha realizzato il progetto dopo anni di osservazione e analisi. Nasce così un software ricco di vantaggi anche per piccoli investitori: ce lo racconta proprio il suo fondatore, Daniele Mannarino in questa intervista.

Di cosa si occupa Make Money FX e come nasce l’idea del software?

Make Money FX è un servizio di intermediazione che si occupa di investimenti in borsa e, tra gli altri progetti, ha lanciato il software Software Expert Advisor Manna.

Il programma lavora su ben 20 asset del mercato Forex, che è il mercato più liquido al mondo, in cui c’è molta volatilità e quindi si può guadagnare veramente. Grazie a strategie interne, analizza il mercato dei cambi valutari, in base ai quali compra e vende automaticamente, portando così profitto ai clienti.

Lavora in trend follow: l’intelligenza artificiale che lo governa segue i trend del momento ed entra a mediazione, in modo da guadagnare o recuperare in caso di perdita.

Il programma nasce proprio in seguito ad anni di osservazione del mercato. Ho notato che i software automatici sono tanti e si rivolgono prettamente a chi non ha esperienza, ma non danno la giusta assistenza al cliente, che è naturalmente incuriosito ma titubante.

Così, ho creato software innovativo che è seguito da un team di esperti, analisti e professionisti che ne monitorano l’andamento quotidianamente. Inoltre, è controllato da un programmatore che lo aggiorna in base ai movimenti di mercato, in modo permettere ai clienti di rimanere sempre in profitto.

Quindi, il software può essere usato anche da chi non ha competenze in merito ma ha un capitale da investire

Esattamente, come ho detto: il software è completamente automatico, può essere usato anche da neofiti. Il cliente, dopo aver effettuato la registrazione presso il broker e inviato i documenti che assicurano la sua identità, installa il programma autonomamente o con l’aiuto di un programmatore. Da qui tutto avviene in modo automatico.

La maggior parte dei miei clienti non ha conoscenze di questo mercato, ma si limita a monitorare i guadagni e guardare ciò che succede giorno dopo giorno. Per ogni dubbio può contattare l’assistenza H24.

Perché una persona comune, senza alcuna conoscenza del Forex, dovrebbe investire in questo mercato e iniziare a usare il software di Make Money FX?

Innanzitutto, una persona dovrebbe investire in questo mercato perché non c’è l’intervento della banca, ovvero non si pagano quindi onerose commissioni. C’è, appunto, solo un intermediario, il broker, che è la figura necessaria per investire in borsa. Lui si limita a dare l’accesso ma non interviene con commissioni o altre spese. Quindi parliamo di un rapporto peer to peer.

Inoltre, il software è pensato soprattutto per persone che esordiscono nel Forex, non hanno conoscenza ma sono motivate e comunque sanno di non essere lasciate mai sole, ma c’è sempre qualcuno pronto a rispondere alle loro domande.

Per garantire totale trasparenza, Make Money FX dà la possibilità di usare il software in prova gratuita di un mese. In questo modo, il cliente può guardare con i suoi occhi cosa succede dentro il programma, decidere se continuare a investire oppure ritirarsi, senza alcun impegno.

Quali sono i rischi?

Naturalmente, come per qualsiasi tipo di investimento c’è un rischio. I rischi impostati dal software sono di tre tipi: basso, medio o alto. Anche in questo caso, comunichiamo tutto con chiarezza dando ai clienti le istruzioni per usare il rischio basso, medio o alto e consigliamo di partire dal rischio base.

Inoltre, le operazioni possono essere gestite a partire da 0.01 che corrisponde al rischio minimo. Ciò significa che il valore dell’operazione è pari a 10 euro. L’investimento minimo consigliato è 1000 euro mentre quello minimo per la prova è 500 euro.

Make Money FX in cosa si differenzia rispetto ad altri software automatici?

Molte altre aziende si limitano a installare il programma, lasciando però soli i clienti. Ciò che contraddistingue la mia attività è proprio una squadra preparata e pronta a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda, consapevole che dall’altra parte ci sono anche investitori che non sono esperti in borsa e tematiche simili. Senza contare che ci sono degli analisti che controllano l’operatività del software giorno per giorno.

L’interfaccia è studiata, in particolare, per essere compresa dall’investitore, che può individuare subito l’andamento del suo conto, con i guadagni e le perdite.

Inoltre, si tratta di un software completamente sicuro. Viene installato grazie alla licenza sull’ID del proprietario dell’account e non è replicabile. Viene salvato all’interno della piattaforma degli investimenti che, per rimanere online 24 ore su 24 che deve avere una VPS, ovvero un server online a cui l’utente può accedere grazie a un indirizzo IP e password.

L’app serve esclusivamente per accedere con i dati al proprio conto e vedere che succede, ma l’applicativo è completamente lato server. Quindi, non viene installato nulla sul computer del cliente ed è protetto da attacchi.

Può farci un esempio pratico legato al lavoro del software?

Un cliente che ha investito inizialmente 15 mila euro impostando dopo un primo periodo un rischio alto è arrivato a 40 mila euro. Qualche operazione viene persa, ma il punto è che poi si media andando in profitto.

Il punto di forza dell’intelligenza artificiale che regola il software è proprio quella di assorbire eventuali fallimenti e compensarli poi con un guadagno successivo. Tutto viene gestito senza “emotività” ma solo grazie al calcolo matematico; quindi, la tecnologia agisce quando si hanno più opportunità di guadagno. Infatti, opera solo quando c’è la situazione di mercato.

