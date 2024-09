Intelligenza artificiale, al via il bando Ue per la creazione di fabbriche di IA

La Commissione europea ha lanciato un invito a istituire fabbriche di intelligenza artificiale per rafforzare la leadership europea. Come partecipare al bando

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

La Commissione europea ha lanciato un invito a istituire fabbriche di intelligenza artificiale per rafforzare la leadership europea. Le fabbriche di IA (AI Factory) saranno create nell’ambito della rete di supercomputer europei per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) di livello mondiale dell’Ue e saranno a disposizione di una serie di utenti europei, come start-up, industria e ricercatori.

Le fabbriche di IA riuniranno i principali elementi per il successo dell’IA:

potenza di calcolo

dati

talenti

Inoltre, aiuteranno gli sviluppatori di IA a formare i loro grandi modelli di IA generativa utilizzando i supercomputer EuroHPC e fornendo accesso ai dati, al calcolo e ai servizi di archiviazione. Le fabbriche saranno collegate in rete in tutta Europa, cosiìda dar vita a un quadro europeo unico per l’IA collaborativa in un ecosistema dinamico, beneficiando anche delle strutture di prova e sperimentazione europee e dei poli dell’innovazione digitale.

Le strutture di test e sperimentazione

Insieme agli Stati membri, la Commissione sta cofinanziando i TEF per sostenere gli sviluppatori di IA per portare sul mercato un’IA affidabile in modo più efficiente e facilitarne l’adozione in Europa.

I TEF sono siti di riferimento su larga scala specializzati, aperti a tutti i fornitori di tecnologia in tutta Europa per testare e sperimentare soluzioni di intelligenza artificiale all’avanguardia, inclusi prodotti e servizi, in ambienti reali. Ciò includerà il supporto per la piena integrazione, test e sperimentazione delle più recenti tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per risolvere problemi/soluzioni di semplificazione in un determinato settore applicativo, compresa la convalida e la dimostrazione.

I TEF possono anche contribuire all’attuazione della legge sull’intelligenza artificiale sostenendo sandbox di regolamentazione in collaborazione con le autorità nazionali competenti per i test e la sperimentazione supervisionati.

Queste strutture saranno una parte importante della costruzione dell’ecosistema di eccellenza e della fiducia nell’intelligenza artificiale per sostenere la leadership strategica dell’Europa nell’IA.

I poli europei dell’innovazione digitale

I poli europei dell’innovazione digitale (EDIH) sono sportelli unici che aiutano le imprese e le organizzazioni del settore pubblico a rispondere alle sfide digitali e a diventare più competitive.

Gli EDIH supportano le aziende:

per migliorare i processi di business/produzione, i prodotti o i servizi che utilizzano tecnologie digitali

per fornire accesso alle competenze tecniche e alle prove, nonché la possibilità di “testare prima degli investimenti”

per fornire servizi di innovazione, come consulenza finanziaria, formazione e sviluppo di competenze che sono fondamentali per il successo della trasformazione digitale

per aiutare le imprese ad affrontare le questioni ambientali, in particolare l’uso delle tecnologie digitali per la sostenibilità e la circolarità.

Gli EDIH combinano i vantaggi di una presenza regionale con le opportunità offerte da una rete paneuropea.

Con la rete EDIH la Commissione europea intende costruire una vivace comunità di hub e altre parti interessate che promuovano la creazione di reti, la cooperazione e le attività di trasferimento di conoscenze tra EDIH, PMI e imprese a media capitalizzazione, il settore pubblico e le altre parti interessate e iniziative pertinenti.

Il Digital Transformation Accelerator (DTA) sta supportando il raggiungimento di questo obiettivo, attraverso la gestione della presenza web della rete, e l’hosting di piattaforme e strumenti software appropriati, compreso il catalogo online degli EDIH.

Il portale web della rete EDIH comprende strumenti per valutare le prestazioni della rete EDIH, misurando l’impatto che gli EDIH hanno sulla maturità digitale delle organizzazioni che sostengono.

A tal fine, il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha sviluppato uno strumento di valutazione della maturità digitale, che può essere utilizzato da tutti gli EDIH per misurare i progressi della maturità digitale dei loro clienti. Lo strumento di valutazione della maturità digitale è disponibile nella sezione del portale web riservata agli EDIH registrati.

Come partecipare al bando

Le fabbriche di IA promuoveranno lo sviluppo e la convalida di applicazioni industriali e scientifiche dell’IA in settori chiave europei quali l’assistenza sanitaria, l’energia, l’industria automobilistica e dei trasporti, la difesa e l’industria aerospaziale, la robotica e l’industria manifatturiera, le tecnologie pulite e agri.

L’invito a presentare proposte sarà aperto continuamente fino al 31 dicembre 2025, con la prima scadenza il 4 novembre 2024 e le successive date limite ogni tre mesi per tutto il tempo in cui saranno disponibili fondi.

Tale invito sarà sostenuto da un contributo dell’Ue di quasi 1 miliardo di euro a titolo del programma Europa digitale e di Orizzonte Europa e da un importo equivalente di finanziamenti provenienti dagli Stati membri.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Europa è già all’avanguardia con la legge dell’UE sull’IA, garantendo che l’IA sia più sicura e affidabile. All’inizio di quest’anno abbiamo onorato la nostra promessa aprendo i nostri computer ad alte prestazioni alle start-up europee nel settore dell’IA. Ora l’Europa deve anche diventare un leader mondiale nell’innovazione in materia di IA. Le fabbriche di IA contribuiranno a garantire la nostra posizione all’avanguardia di questa tecnologia trasformativa.”

Le AI Factory e il pacchetto della Commissione sull’Innovazione

Le fabbriche di IA sono uno dei punti salienti del pacchetto della Commissione sull’innovazione in materia di IA presentato nel gennaio 2024, insieme a:

Sostegno finanziario attraverso Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dedicato all’IA generativa. Ciò genererà ulteriori investimenti pubblici e privati complessivi di circa 4 miliardi di euro fino al 2027

e il dedicato all’IA generativa. Ciò genererà ulteriori investimenti pubblici e privati complessivi di circa 4 miliardi di euro fino al 2027 Iniziative di accompagnamento volte a rafforzare il bacino di talenti generativi dell’Ue in materia di IA attraverso attività di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione

Ulteriore incoraggiamento degli investimenti pubblici e privati nelle start-up e nelle scale-up dell’IA, anche attraverso il capitale di rischio o il sostegno al capitale, anche attraverso nuove iniziative del programma acceleratore del CEI e di InvestEu

L’accelerazione dello sviluppo e della diffusione degli spazi comuni europei dei dati, messi a disposizione della comunità dell’IA, per la quale i dati sono una risorsa fondamentale per l’addestramento e il miglioramento dei modelli

L’iniziativa “GenAI4EU”, che mira a sostenere lo sviluppo di nuovi casi d’uso e applicazioni emergenti nei 14 ecosistemi industriali europei, nonché nel settore pubblico. I settori di applicazione comprendono la robotica, la salute, le biotecnologie, la produzione manifatturiera, la mobilità, il clima e i mondi virtuali;

La Commissione istituirà, inoltre, un Consiglio europeo della ricerca sull’IA in cui l’Europa possa mettere in comune le risorse ed esaminare come sfruttare il potenziale inutilizzato dei dati per sostenere l’IA e altre tecnologie.