Cyberminacce intelligenti, come l’IA sta rivoluzionando attacchi e frodi su scala globale

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel panorama digitale ha inaugurato una nuova era di innovazione e progresso, rivoluzionando numerosi settori e offrendo opportunità senza precedenti. Tuttavia, questa evoluzione ha anche amplificato le capacità dei cybercriminali, introducendo minacce informatiche più sofisticate e pervasive. Le implicazioni economiche e finanziarie di queste minacce sono profonde, influenzando sia le economie nazionali che il mercato globale.

Il settore finanziario, in particolare, è altamente esposto. Quasi un quinto di tutti gli incidenti informatici colpisce le istituzioni finanziarie, con perdite dirette che possono raggiungere i 2,5 miliardi di dollari per singolo evento. Oltre alle perdite finanziarie immediate, esistono costi indiretti significativi, come danni reputazionali e spese per il rafforzamento delle misure di sicurezza.​

Sfide per il settore finanziario

Le istituzioni finanziarie affrontano sfide significative nel contrastare queste minacce. Nonostante investimenti sostanziali in cybersecurity, molti dirigenti ritengono che l’evoluzione delle minacce alimentate dall’IA superi la loro capacità di risposta. Un sondaggio ha rilevato che l’80% dei dirigenti nel settore bancario ritiene che i cybercriminali stiano sfruttando l’IA più rapidamente di quanto le banche possano difendersi.

Inoltre, la dipendenza da fornitori terzi introduce ulteriori vulnerabilità. Oltre il 70% delle violazioni nel settore bancario proviene dalla catena di fornitura, evidenziando la necessità di una gestione più rigorosa dei rischi associati ai partner esterni.

Risposte regolatorie e strategiche

A livello internazionale, le autorità stanno riconoscendo la gravità della situazione. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato rapporti che evidenziano sia le opportunità che i rischi associati all’uso dell’IA nel settore finanziario, sottolineando la necessità di un equilibrio tra innovazione e sicurezza.​

Organizzazioni come il World Economic Forum hanno evidenziato l’importanza di affrontare le tensioni geopolitiche e le minacce emergenti per rafforzare la resilienza cibernetica. Tuttavia, la frammentazione delle normative tra diverse giurisdizioni complica la conformità per le organizzazioni globali.​

L’evoluzione delle minacce informatiche alimentate dall’IA richiede una risposta coordinata e proattiva. Le istituzioni finanziarie devono investire in tecnologie avanzate di difesa, promuovere la formazione continua del personale e collaborare strettamente con le autorità regolatorie per sviluppare standard globali. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile mitigare efficacemente i rischi e proteggere l’integrità del sistema finanziario globale.​

L’IA come arma a doppio taglio nel cybercrimine

L’adozione diffusa dell’IA ha trasformato il panorama delle minacce informatiche. Strumenti basati sull’IA generativa consentono ai criminali di creare attacchi di phishing altamente personalizzati, deepfake convincenti e malware avanzati. Ad esempio, nel secondo semestre del 2024, si è registrato un aumento del 202% nei messaggi di phishing, con un incremento del 703% negli attacchi mirati al furto di credenziali. Le deepfake, in particolare, rappresentano una minaccia crescente.

L’evoluzione delle minacce informatiche alimentate dall’IA richiede una risposta coordinata e proattiva a livello globale. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile affrontare efficacemente le sfide poste dalle nuove forme di criminalità informatica nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Nuove Forme di Frodi Basate sull’IA

L’adozione dell’IA da parte dei cybercriminali ha dato origine a tecniche di frode avanzate, tra cui:​

L’uso di strumenti di IA generativa ha reso le campagne di phishing più credibili e mirate. Secondo il rapporto di SlashNext, nella seconda metà del 2024 si è registrato un aumento del 202% nei messaggi di phishing e un incremento del 703% negli attacchi di phishing mirati alle credenziali. Attacchi automatizzati con bot AI. I bot alimentati dall’IA vengono utilizzati per effettuare acquisti fraudolenti, rubare informazioni sensibili e sfruttare vulnerabilità nei sistemi di sicurezza, rappresentando una minaccia crescente per i rivenditori online. ​

Dati e report Significativi

Studi recenti evidenziano l’impatto economico delle minacce informatiche alimentate dall’IA:​

Il “ ” prevede che i costi globali legati alla criminalità informatica abbiano i $9,5 trilioni nel 2024, posizionando la criminalità informatica come la terza economia mondiale dopo Stati Uniti e Cina. Settori più colpiti: Il rapporto “ENISA Threat Landscape 2024” indica che i settori più bersagliati sono stati l’amministrazione pubblica, i trasporti e la finanza, con attacchi che vanno dal ransomware agli attacchi DDoS.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) ha pubblicato, inoltre, rapporti dettagliati sulle minacce emergenti:​

Il rapporto evidenzia un aumento delle attività di hacktivismo e l’uso dell’IA per migliorare l’efficacia degli attacchi di phishing e social engineering. Minacce nel settore finanziario: Secondo l’ENISA, il settore finanziario europeo ha affrontato attacchi DDoS intensificati da conflitti geopolitici, frodi online e attacchi alla supply chain, con una crescente sofisticazione delle minacce.

Implicazioni Economiche e Finanziarie

L’incremento delle minacce informatiche alimentate dall’IA ha ripercussioni significative:​

Il Fondo Monetario Internazionale avverte che le perdite estreme derivanti da incidenti informatici sono in aumento, potenzialmente causando problemi di liquidità e solvibilità per le aziende. ​ Investimenti in cybersecurity. Le istituzioni finanziarie stanno aumentando gli investimenti in sicurezza informatica, ma la rapidità dell’evoluzione delle minacce richiede strategie sempre più avanzate. ​

L’intelligenza artificiale generativa e l’evoluzione del voice phishing

Nel panorama sempre più sofisticato della cybercriminalità, l’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando le tecniche d’attacco, rendendole più credibili, persuasive e difficili da rilevare. Una delle forme di frode che sta registrando la crescita più allarmante è il vishing — contrazione di voice phishing — che, grazie all’IA generativa, sta raggiungendo livelli di realismo tali da compromettere anche i sistemi di difesa più avanzati. Il fenomeno è ormai di portata internazionale e rappresenta una sfida prioritaria per aziende, governi e istituzioni finanziarie.

Cos’è il vishing e come l’IA lo sta trasformando

Il vishing è una forma di attacco informatico che utilizza comunicazioni vocali per indurre la vittima a rivelare informazioni sensibili, come credenziali bancarie, dati fiscali o codici di accesso. Tradizionalmente condotto tramite telefonate truffaldine da parte di finti operatori, il vishing ha subito un’accelerazione qualitativa con l’avvento delle tecnologie vocali basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie a sofisticati modelli di sintesi vocale — come quelli offerti da piattaforme open-source o tramite API commerciali — oggi è possibile imitare perfettamente la voce di una persona nota, ad esempio un CEO, un collega, un familiare o un referente bancario. L’IA non si limita a riprodurre il tono e il timbro, ma è capace di replicare pause, accenti e persino inflessioni emotive, rendendo quasi impossibile distinguere la voce artificiale da quella reale

L’ascesa del vishing nei report internazionali

Secondo il 2024 Global Phishing and Fraud Report pubblicato da AAG e supportato da dati ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza), gli attacchi di vishing sono aumentati del 54% rispetto al 2022. Lo stesso rapporto evidenzia come, nel 78% dei casi, gli attacchi siano stati facilitati da tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Il Voice Cloning Threat Landscape Report del National Cyber Security Centre britannico (NCSC), invece, prevede che entro il 2026 oltre il 90% dei tentativi di voice phishing utilizzerà tecnologie vocali sintetiche basate su AI.

ENISA, nel suo Threat Landscape 2024, dedica una sezione specifica ai “Social Engineering Attacks Enhanced by AI”, indicando il vishing come una delle minacce emergenti più pericolose a causa del suo basso costo di implementazione e dell’elevato ritorno criminale.

Implicazioni economiche e finanziarie

Il vishing non è solo una minaccia alla sicurezza informatica, ma un vero e proprio problema sistemico per l’economia digitale. Secondo un’indagine del Ponemon Institute, un attacco di vishing ben riuscito può comportare una perdita media per azienda pari a 480.000 euro tra trasferimenti fraudolenti, consulenze legali, downtime e danni reputazionali.

Le assicurazioni contro i rischi informatici, inoltre, stanno iniziando a rivedere i propri criteri di copertura: alcune compagnie già oggi escludono specificamente le perdite derivanti da voci sintetiche IA se l’organizzazione non ha adottato strumenti di riconoscimento vocale biometrici o protocolli antifrode multilivello.

Le contromisure: tecnologia, formazione e normativa

La risposta al vishing alimentato dall’IA deve avvenire su più fronti:

Tecnologico : l’impiego di sistemi di autenticazione vocale biometrica e di rilevamento di audio sintetico è in crescita. Start-up come Pindrop, ID R&D e Veridas stanno sviluppando modelli per identificare in tempo reale l’origine artificiale di una voce.

: l’impiego di sistemi di autenticazione vocale biometrica e di rilevamento di audio sintetico è in crescita. Start-up come Pindrop, ID R&D e Veridas stanno sviluppando modelli per identificare in tempo reale l’origine artificiale di una voce. Formativo : aziende e istituzioni devono potenziare i programmi di cyber awareness, simulando attacchi vocali per allenare dipendenti e clienti a riconoscere segnali d’allarme.

: aziende e istituzioni devono potenziare i programmi di cyber awareness, simulando attacchi vocali per allenare dipendenti e clienti a riconoscere segnali d’allarme. Regolamentare: a livello europeo, il Digital Services Act e l’ AI Act dovranno includere riferimenti espliciti alla protezione contro la manipolazione vocale e i contenuti sintetici ingannevoli.

L’urgenza di una difesa intelligente

Il vishing basato su IA rappresenta una nuova frontiera del crimine informatico: invisibile, subdola e incredibilmente persuasiva. Affrontare questa minaccia significa non solo aggiornare tecnologie e policy aziendali, ma anche ripensare il concetto stesso di identità digitale.

In un mondo dove la voce può essere riprodotta, imitata e manipolata con precisione millimetrica, la fiducia va difesa con strumenti nuovi e consapevolezza profonda. L’intelligenza artificiale, se usata in modo etico e responsabile, può diventare la migliore alleata per contrastare questa nuova generazione di frodi.