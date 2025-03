Recensione realme 14 Pro+: quasi un top e costa la metà

Fonte: Ufficio Stampa realme

Arriva sul mercato italiano il nuovissimo realme 14 Pro+, ultimo modello della serie numerica del produttore cinese che tanto successo ha avuto, negli ultimi anni, in tutta Europa.

Ancora una volta realme ha alzato l’asticella, arrivando a sfiorare la categoria superiore (presidiata con il reame GT7 Pro) ma mantenendo un prezzo da piena fascia media.

A distinguere realme 14 Pro + dai tanti concorrenti dal prezzo simile sono un ottimo comparto fotografico, la compatibilità con le eSIM (comodissime se si viaggia molto), una batteria di ultimissima generazione e un chip con prestazioni AI notevoli.

realme 14 Pro+: come è fatto

Esteticamente realme 14 Pro+ è un telefono molto bello da vedere ed è anche molto comodo da tenere in mano: è grande, ma non troppo, è molto ben costruito.

Tecnicamente, invece, realme 14 Pro+ ha gran parte delle ultime tecnologie disponibili. Lo schermo è un ottimo OLED, leggermente curvo, con luminosità massima di 1.500 nit, 120 Hz di refresh e 6,83 pollici di dimensioni.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, con ottime prestazioni sia per le app generiche che per le funzioni AI. Da notare che realme 14 Pro+ è tra i primi smartphone ad offrire questo ottimo chip, al quale affianca 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Le fotocamere posteriori sono tre (50+50+8 MP), tutte ottime e in particolare lo zoom periscopico 3x, che è perfetto per i ritratti. Anche la fotocamera frontale non è da meno: risoluzione da 32 MP e con autofocus, che in fascia media non è per nulla scontato.

Infinita la batteria: 6.000 mAh sono davvero tanti, come tanta è la potenza di ricarica (80W con un caricatore USB-PD compatibile). La batteria, tra l’altro, è in carburo di silicio e questo contribuisce a ridurre lo spessore del telefono (appena 8 millimetri).

Estremamente interessante è la possibilità di usare le eSIM, cioè le SIM elettroniche già integrate nel telefono. Grazie alle eSIM non è più necessario inserire una SIM fisica ed è molto più facile cambiare operatore o, quando ci troviamo all’estero, attivare un’offerta di un operatore locale (per poi tornare al nostro operatore, una volta rientrati in Italia).

Inoltre, realme 14 Pro+ ha una caratteristica tecnica davvero eccezionale nella sua fascia di prezzo: è completamente impermeabile, certificato IP69, e può persino scattare foto sott’acqua.

Per chi ama distinguersi, infine, c’è una versione con backcover dal colore cangiante, in base alla temperatura dell’ambiente in cui si trova il telefono.

realme 14 Pro+: cosa può fare

Grazie all’ottimo chip di Qualcomm realme 14 Pro+ porta in fascia media molte funzioni AI che, fino all’anno scorso, erano esclusiva dei top di gamma.

Gli algoritmi AI HyperRAW e Ultra Clear Camera, ad esempio, usano l’intelligenza artificiale per migliorare l’esposizione, la saturazione e il punto del bianco delle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

AI Ultra Clarity 2.0, invece, usa l’AI per aumentare la risoluzione delle foto scattate con lo zoom. La stessa funzione si può usare anche con le foto scaricate da internet, aprendole con la galleria del telefono.

Infine, ci sono tutte le funzioni AI integrate in Android 15, come il Cerchia e cerca che permette di selezionare con il dito un elemento visualizzato sullo schermo, identificarlo e cercarlo su Google.

In buona sostanza, possiamo dire che realme 14 Pro+ è in grado di affrontare la giornata tipo dell’utente più smart, senza battere ciglio, senza rallentamenti, arrivando fino a sera con ancora un bel po’ di batteria e con molte belle foto in galleria.

realme 14 Pro+: quanto costa

Il nuovo realme 14 Pro+ è in vendita nei negozi Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony a un prezzo di listino di 579,99 euro per la versione con più memoria e, fino al 31 marzo, si può comprare con uno sconto di 50 euro e un cashback di altri 50 euro.

Su Amazon è disponibile realme 14 Pro+ in versione 8/256 GB al prezzo di 529,99 euro. Anche in questo caso la promo lancio taglia il prezzo di 100 euro, portandolo a 429,99 euro.

Si tratta di un prezzo in linea con la fascia di mercato, con cui ci portiamo a casa un telefono con prestazioni e caratteristiche superiori a quelle dei concorrenti. Uno su tutti: il Redmi Note 14 Pro+, che ha lo stesso chip, un prezzo molto simile, ma è inferiore per gran parte del resto della scheda tecnica.

In collaborazione con realme.