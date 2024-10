La Rai implementa la tecnologia HbbTV e cambia il modo di guardare la televisione in Italia attraverso internet

Fonte: ANSA La Rai cambia con l'integrazione della tecnologia HbbTV

La Rai ha annunciato l’integrazione della tecnologia HbbTv in buona parte dei propri canali televisivi. Per la prima volta la tv di Stato ha parlato sulle pagine di Rai Tv+, dedicate a questa funzione, del cambiamento tecnologico e delle comodità che questa innovazione comporta. HbbTV è disponibile già da diverso tempo nelle case degli italiani, ma la Rai non ne aveva mai spiegato le funzioni nel dettaglio.

L’HbbTv è un’integrazione tra il segnale tradizionale, che arriva alle televisioni via radio tramite l’antenna, e quello internet, che molti apparecchi smart possono ricevere. Questa funzione permette di combinarli, offrendo all’utente sia una maggiore stabilità del segnale, sia numerose nuove funzioni a cui si può accedere tramite un tasto del telecomando della propria Smart Tv.

Cos’è HbbTv e come risolve i problemi di segnale

Con l’annuncio dell’integrazione della tecnologia HbbTv, la Rai spiega per la prima volta ai cittadini italiani quali vantaggi questa nuova funzione possa offrire. Presente già da tempo e rappresentata dalla piattaforma Rai Tv+, la Hybrid Broadcasting Broadband Tv, o HbbTv appunto, è una combinazione del segnale radio e di quello internet all’interno delle Smart Tv.

Per sfruttarlo basta possedere uno di questi dispositivi, ormai sempre più diffusi all’interno delle case degli italiani, e una buona connessione internet che permetta la trasmissione di immagini in streaming. L’HbbTv combina automaticamente i due segnali, andando a compensare eventuali carenze di quello radio tramite quello internet. In questo modo le trasmissioni risultano più stabili.

Un’altra funzione dell’HbbTv relativa al segnale è quella che permette di aumentare la risoluzione. La combinazione di radio e internet ad alta velocità permette di migliorare sensibilmente il segnale stesso, aumentando la qualità dell’immagine fino al massimo disponibile per le trasmissioni stesse, il 4K, che ormai sempre più televisori supportano.

Le nuove funzioni di HbbTv per la Rai

La HbbTv permette però di sfruttare internet anche per molte altre funzioni, che sono rese disponibili agli utenti proprio grazie al sistema Rai Tv+. In quasi tutti i televisori si può accedere a queste nuove funzionalità premendo la freccia che porta verso l’alto nel sistema di navigazione della Smart Tv, sul proprio telecomando. La prima funzionalità disponibile è proprio la diretta di Rai 4K, un canale che con il semplice digitale terrestre non è accessibile.

C’è poi il servizio Rea, o Regional Exchange Action. Alcuni programmi delle reti Rai hanno una diffusione locale. Si tratta soprattutto dei telegiornali regionali, che vanno in onda su Rai 3 e che vengono trasmessi soltanto nel territorio della regione interessata. Rai Tv+ permette, sempre tramite la tecnologia HbbTv, di cambiare l’edizione locale del Tgr, facendo in modo, ad esempio, di poter vedere il telegiornale della propria regione anche se si è in viaggio in altre parti d’Italia.

Inoltre, questa funzione rende disponibili tutti i contenuti di RaiPlay, il servizio in streaming in diretta e on demand delle reti Rai, e di RaiPlay Sound, che invece è interamente dedicato alla vasta produzione radiofonica e di podcast della tv di Stato. Il tutto sarà sempre a portata di telecomando, semplicemente premendo la freccia verso l’alto.