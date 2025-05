Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky sta valutando la vendita del social network per adulti per ben 8 miliardi di dollari americani

OnlyFans si prepara a sfruttare l’enorme popolarità acquisita a partire dal lockdown attraverso una possibile cessione che potrebbe raggiungere un valore fino a 8 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti anonime, la società sarebbe in trattative almeno da marzo con la californiana Forest Road Company, una società di investimenti. I dettagli dell’operazione restano riservati, ma l’agenzia segnala che potrebbero esserci anche altri potenziali acquirenti interessati.

La crescita di OnlyFans

OnlyFans è nata nel 2016 con l’obiettivo di offrire ai creator uno strumento per monetizzare i propri contenuti attraverso abbonamenti a pagamento. Inizialmente pensata come una piattaforma per contenuti esclusivi di artisti e influencer, nel giro di pochi anni si è trasformata in un gigante dell’industria pornografica. Da anni, però, ha investito molto per ampliare la platea a comici, chef, personal trainer e altri tipi di creator.

Nel 2023 l’azienda, che ha sede a Londra, ha registrato un fatturato di 1,3 miliardi di dollari. A maggio dello stesso anno, i creator iscritti erano circa 3 milioni, mentre gli utenti attivi raggiungevano i 220 milioni.

Numeri che non potevano passare inosservati e che hanno inevitabilmente attirato l’interesse di diversi investitori. Secondo quanto riportato da Reuters, l’unico azionista di OnlyFans è Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano che ha acquisito la maggioranza delle quote nel 2018.

Come può valere 8 miliardi?

A questa domanda ha risposto un’inchiesta di Forbes, che ha analizzato i conti di Radvinsky e della piattaforma, scoprendo che solo lo scorso anno OnlyFans ha distribuito 472 milioni di dollari in dividendi.

Un risultato sorprendente se si considera la struttura snella dell’azienda: il sito trattiene il 20% di tutti i guadagni generati dai creator e riesce a farlo con appena 42 dipendenti a tempo pieno. Un modello ad altissima redditività, che spiega l’interesse degli investitori e le valutazioni da capogiro.

La società interessata

Forest Road è una società di investimento fondata nel 2017, con un portafoglio che spazia dai media e contenuti digitali all’energia e alle scienze della vita. Nel 2024 ha ampliato le sue attività acquisendo un team di Formula E e una banca d’investimento boutique.

Secondo Reuters, alcuni dirigenti di Forest Road erano già coinvolti nel 2022 in un tentativo di quotazione in Borsa di OnlyFans attraverso una società di acquisizione specializzata. L’informazione emerge da fonti riservate e da documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti, a testimonianza di un interesse di lungo corso nei confronti della piattaforma.

La zona grigia dove opera il social

Nessuna delle società coinvolte ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo le indiscrezioni la trattativa potrebbe concludersi nel giro di poche settimane. Si tratta però di un’operazione complessa: nonostante i ricavi milionari, OnlyFans è spesso finita sotto i riflettori per le sue controverse dinamiche interne.

Negli anni, le policy della piattaforma non sono riuscite a impedire episodi di sfruttamento, in particolare ai danni delle creator donne. Inoltre, dietro molti dei profili più popolari si celano vere e proprie agenzie che curano ogni dettaglio dell’immagine delle modelle e impiegano moderatori con l’obiettivo di massimizzare i profitti, spesso a spese degli utenti.

A ciò si aggiunge il crescente problema dei profili falsi generati con l’intelligenza artificiale.