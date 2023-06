Grazioli Group: a Brescia l’evento dedicato alla sagomatura dell’estremità dei tubi

In occasione dei sessant’anni di attività, Grazioli Group, ha inaugurato la quarta sede produttiva in provincia di Brescia. Si tratta di un investimento importante che l’azienda italiana ha deciso di affrontare per rispondere alla domanda, sempre crescente, di macchinari per lavorazioni personalizzate di tubi sagomati, utilizzati principalmente nell’industria dell’automotive, in quell’idraulica sanitaria e non solo.

L’evento, oltre ad essere stato un momento di ispirazione per i più importanti esperti del settore, è stato anche un momento di scambio informale, capace di stimolare la curiosità. Curiosità che, per Grazioli Group, si traduce in linfa vitale in grado di catturare le esigenze del mercato, evolvendo la propria offerta in modo efficiente e risolvendo le criticità di lavorazione.

Inoltre, l’evento nella quarta sede produttiva di Grazioli Group, ha messo in luce l’incredibile know-how dell’azienda che ha adottato un innovativo processo produttivo in grado di soddisfare i clienti più esigenti. In particolare, è stata posta l’attenzione sugli importanti traguardi raggiunti nell’evoluzione dei macchinari sagomatubi di Grazioli Group, ovvero tre brevetti di forte spinta tecnologica.

Grazioli Group ha ottenuto il primo brevetto nel 1975 e riguarda un procedimento per la rullatura di tubi metallici, tubi di rame, in alluminio o altri materiali, avvolti in matassa e destinati al settore idraulico. L’invenzione è diretta altresì ad una macchina con testa di rullatura rotante e mezzi di bloccaggio del tubo idonea all’attuazione pratica di detto procedimento. Poi nel 2021 arriva il secondo brevetto grazie all’invenzione industriale di una macchina transfer con unità di lavoro elettromeccaniche in sostituzione di unità oleodinamiche. Questo macchinario viene utilizzato per la deformazione a freddo dell’estremità del tubo di materiali che variano principalmente tra acciaio e alluminio, con diverse tipologie di diametro e spessore.

Questo potente macchinario può avere fino a 8 postazioni di lavoro rotative, comprensive di carico e scarico, ed i suoi vantaggi sono molteplici tra cui quello di ottenere, ad ogni sequenza di lavorazione, un pezzo finito ed eliminare di fatto la necessità di utilizzare e smaltire oli.

Nel 2022 il successo di Grazioli si ripete ottenendo un terzo brevetto per l’invenzione di una macchina rullatrice automatizzata per l’esecuzione di gole su tubi preassemblati da uno a due lati con un tempo ciclo sotto i 15 secondi. In particolare la macchina rullatrice esegue lavorazioni di deformazione plastica a freddo su pezzi assialsimmetrici ossia tubi, aste, vergelle e simili.

L’azienda bresciana ha raggiunto importanti obiettivi ed oggi, forte della sua esperienza, guarda al futuro con obiettivi sempre più ambiziosi.