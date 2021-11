Gli elettrodomestici smart sono dispositivi connessi grazie alla presenza di un modulo Wi-Fi integrato, in questo modo possono essere controllati a distanza tramite app o comandi vocali. Si tratta di apparecchi come macchine del caffè elettriche, frigoriferi Wi-Fi e lavatrici intelligenti, per i quali la gestione domotica consente di ridurre i consumi, per risparmiare sulle bollette e le emissioni di gas serra. Scopriamo come funzionano gli elettrodomestici smart e quali sono i migliori da comprare.

Cosa sono gli elettrodomestici smart

Un elettrodomestico smart è un dispositivo intelligente e connesso, dotato delle stesse caratteristiche di una normale macchina per la casa. Tuttavia questi apparecchi si possono connettere con la rete internet, inoltre dispongono di software interni e funzionalità smart che consentono di effettuare una serie di impostazioni. Ad esempio è possibile programmare l’attivazione della lavastoviglie, per concentrare i consumi di energia nelle fasce orarie elettriche più vantaggiose.

Come funzionano gli elettrodomestici smart

I grandi e piccoli elettrodomestici smart funzionano attraverso app, hub per la casa domotica oppure smart speaker come Amazon Echo e Google Home, per controllare le macchine tramite comandi vocali e voice assistant come Alexa e Google Assistant. Ad ogni modo, con gli elettrodomestici Wi-Fi non solo è possibile scegliere l’orario di attivazione, ma si possono monitorare le macchine per la diagnosi remota, ricevere notifiche in caso di anomalie e impostare i programmi da remoto anche mentre ci si trova in ufficio.

Con la domotica elettrodomestici smart come il frigo Wi-Fi permettono anche di usufruire di funzioni più avanzate, ad esempio ricevendo un avviso se mancano alcuni alimenti e bisogna andare a comprarli prima di tornare a casa dal lavoro. Con il forno smart, invece, è possibile visualizzare le ricette e impostare il dispositivo affinché replichi una particolare cottura, gestendo il tutto dall’app del proprio smartphone oppure con i comandi vocali e uno smart speaker.

I migliori elettrodomestici smart da comprare

In commercio sono disponibili tantissimi apparecchi Wi-Fi intelligenti per l’abitazione, con la possibilità di trasformare il proprio immobile in una vera e propria casa domotica. Ecco quali sono alcuni degli elettrodomestici smart migliori da acquistare, con i dispositivi connessi da avere assolutamente per gestire la smart home in modo moderno.

Lavazza A Modo Mio Voicy

La migliore macchina del caffè smart Wi-Fi

Anche il caffè può diventare smart con un dispositivo come Lavazza A Modo Mio Voicy, una macchina del caffè elettrica con Alexa integrata. Per ottenere un espresso basta chiedere al dispositivo di prepararlo, scegliendo tra un caffè normale o lungo, utilizzando i comandi vocali per gestire questo breve momento di relax. La presenza del voice assistant Alexa consente di utilizzare l’assistente vocale per tutte le altre funzionalità, ad esempio per riprodurre la misura oppure conoscere le previsioni del meteo, con la possibilità di controllare la macchina anche attraverso l’app Piacere Lavazza.

Perché comprarlo? Si tratta di una macchina del caffè di qualità con Alexa integrata per la smart home.

Caratteristiche principali

Macchina del caffè Lavazza

Alexa integrata

Capsule Lavazza A Modo Mio

App Piacere Lavazza

Cassa audio integrata

Modulo Wi-Fi incorporato

Connettività Bluetooth

Robot Aspirapolvere 360 S5

Il migliore robot aspirapolvere Wi-Fi

La pulizia dei pavimenti è senza dubbio un’attività poco gradevole, per questo motivo uno dei migliori elettrodomestici smart è il robot 360 S5, un aspirapolvere automatico gestibile da remoto tramite app. Il dispositivo è comandato dalle mappe Lidar, una tecnologia di navigazione che consente alla macchina di usufruire di una visione a 360 gradi, rilevando ostacoli come pareti, porte e letti. Si possono anche configurare delle zone della casa da escludere, ad esempio la camera di un bambino o l’area del proprio animale domestico, con supporto dei comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Perché comprarlo? È un elettrodomestico smart utile per automatizzare la pulizia dei pavimenti della casa.

Caratteristiche principali

Robot aspirapolvere smart

Modulo Wi-Fi integrato

Mappatura della casa

Visione degli ostacoli

Supporto Alexa e Google Assistant

Confini virtuali

Sensori anticaduta

Ricarica automatica

Robot da cucina Kenwood Kcook Multi Smart

Il miglior robot da cucina smart con app

Cucinare diventa davvero semplice con l’aiuto del robot da cucina Kenwood Kcook Multi Smart, infatti attraverso l’apposita app è possibile automatizzare la cottura, basta appena preparare tutti gli ingredienti. All’interno dell’applicazione sono presenti oltre 1000 ricette, inoltre grazie alla bilancia connessa è possibile realizzare anche piatti che richiedono un’assoluta precisione, ricevendo il risultato della pesatura direttamente sul proprio smartphone. Il dispositivo vanta anche un’ampia gamma di accessori, con tantissimi optional come le lame in acciaio Inox e l’adattatore per la cottura lenta.

Perché comprarlo? Si tratta di un robot da cucina smart con funzione cottura e app integrata per la gestione a distanza.

Caratteristiche principali

Robot da cucina con funzione cottura

App per smartphone

Capacità 4,5 litri

Oltre 1000 ricette

Potenza 1500 Watt

Lavasciuga LG F4DV710H1E

La migliore lavasciuga smart Wi-Fi

Un elettrodomestico smart per la casa domotica è la lavasciuga LG F4DV710H1E, un dispositivo di ultima generazione dotato di modulo Wi-Fi integrato, con app SmartThinQ e sistema di intelligenza artificiale. La macchina è in grado di realizzare lavaggi intelligenti per ridurre i consumi energetici, utilizzando la nuova tecnologia AI ADD che identifica il contenuto del cestello per scegliere il programma giusto. Attraverso il sistema TurboWash 360 è possibile velocizzare il lavaggio con un bucato pronto in appena 39 minuti, mentre la soluzione LG Steam elimina fino a 99,9% dei batteri.

Perché comprarlo? Lavatrice e asciugatrice due in uno con tecnologia smart di intelligenza artificiale.

Caratteristiche principali

Lavasciuga smart

Modulo Wi-Fi integrato

Intelligenza artificiale AI ADD

TurboWash 360

Carica frontale

Vapore igienizzante

App SmartThinQ

Frigorifero smart LG GSJ960PZVZ

Il miglior frigorifero smart per la casa domotica

Un eccezionale elettrodomestico intelligente è il frigorifero LG GSJ960PZVZ, un dispositivo equipaggiato con display smart LED e modulo Wi-Fi incorporato. Si tratta di un modello americano con tecnologia No Frost, congelatore e dispenser per acqua e ghiaccio. Ha una rumorosità di appena 39 dB, una capacità di 625 litri e un sistema che ottimizza la ventilazione interna per aumentare il risparmio energetico. Il frigorifero si gestisce da remoto attraverso l’app LG SmartThinQ, per controllare l’elettrodomestico a distanza dal proprio smartphone.

Perché comprarlo? Frigorifero smart gestibile tramite smartphone con sistema Total No Frost.

Caratteristiche principali

Frigorifero smart

Modulo Wi-Fi integrato

No Frost

Linear Cooling

Dispender di acqua e ghiaccio

App SmartThinQ