EKA: da spin-off ad azienda affermata nei servizi alle imprese

Fonte: EKA

Per competere in un mondo tecnologico e in continua evoluzione, spesso le idee non bastano. È fondamentale, infatti, soprattutto per le aziende del settore industriale, adottare nuovi modelli di processo e digitalizzarli al fine di di raggiungere più facilmente gli obiettivi aziendali e di rispondere meglio alle esigenze dei clienti e dei dipendenti.

Se tutto questo viene realizzato con l’aiuto di chi, nascendo nel campo industriale, ha esperienza e competenza, la strada è senz’altro in discesa. È il caso di EKA, un’azienda che muove i suoi primi passi nei laboratori accademici, e che oggi collabora con le più importanti realtà del settore industriale.

Cos’è Eka e quali sono i servizi offerti alle aziende

Nata a metà del 2010 come spin-off dell’Università del Salento, EKA oggi è una realtà solida, con quasi 100 dipendenti all’attivo, specializzata in processi di ingegneria e produttivi del settore manifatturiero con una spiccata propensione alla ricerca industriale.

Nel corso degli anni EKA ha percorso tanta strada, diversificando la sua offerta e acquisendo importanti clienti sul mercato, muovendo i primi passi nell’ambito del product lifecycle management su tecnologie Siemens e PTC e poi affermandosi come system integrator nella consulenza e nel software industriale.

Ad essere rimasto sempre lo stesso è invece l’impegno del team di professionisti, quotidianamente alle prese con lo sviluppo di nuove soluzioni aziendali technology-based e di nuovi strumenti a supporto delle tecnologie del futuro.

Lo scopo è quello di offrire alle aziende un supporto continuativo e personalizzato in termini di consulenza, system integration e application management. Obiettivo possibile grazie alle Business Units che costituiscono la struttura portante di EKA.

Le Business Units al servizio dei clienti

EKA ha sviluppato competenze durante il suo percorso e articolato i propri servizi alle aziende, con le sue Business Units:

l’unità PLM Siemens

l’unità PLM PTC

l’unità Factory.

A queste si aggiunge un’unità di Ricerca&Sviluppo che ha come scopo lo sviluppo di soluzioni metodologiche e tecnologiche in grado di anticipare il mercato offrendo opportunità di innovazione dei processi aziendali.

Tutte le BU industriali sono caratterizzate dai seguenti macrofiloni:

Consulenza. Eka parte dall’analisi dei processi aziendali per offrire soluzioni focalizzate sullo sviluppo prodotto e sul manufacturing, guidando il cliente nel percorso di digitalizzazione. System integration. consente di implementare i processi aziendali ricorrendo ai principali software leader di mercato nell’ambito PLM, CAD e BPM o sviluppando software custom secondo le necessità del cliente Application management. Potendo contare sui propri delivery center, Eka gestisce i sistemi dei propri clienti a 360 gradi, offrendo supporto operativo, correttivo ed evolutivo, gestendo il codice e offrendo il supporto di un Help Desk costantemente attivo.

Gli obiettivi di EKA per il settore industriale

Immaginare le tecnologie del futuro e accompagnare le aziende nel percorso di crescita dei propri processi aziendali, sono queste le sfide che accoglie EKA per il futuro.

In un mercato dominato da grandi player, EKA si sta già affermando e intende consolidare e accrescere la propria posizione di mercato come una realtà solida, in grado di garantire supporto costante in maniera flessibile e scalabile. è questo il motivo per cui EKA è stata scelta dai grossi player nazionali e internazionali nei settori dell’automotive, dell’aerospace and defense e del machinery.

Le sue origini di spin-off universitario, le conferiscono una naturale propensione ad affermarsi in un settore sempre più innovativo.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’azienda: https://www.eka.it/