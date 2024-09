Lunedì 9 settembre lo sciopero generale riguarda anche i trasporti a Torino. Possibili disagi in tutto il capoluogo piemontese per il blocco dell'intera rete Gtt

Buone notizie, o quasi, per i torinesi che si spostano con i mezzi pubblici. Lo sciopero di oggi non coinvolge infatti i trasporti Gtt della città sabauda. Attenzione però, perché i disagi sono solo rinviati. I pendolari di Torino si salvano oggi ma saranno coinvolti in un altro sciopero. Vediamo nel dettaglio.

Sciopero mezzi Gtt Torino 9 settembre 2024

Come accennato, Gtt-Gruppo Torinese Trasporti non è coinvolta nell’azione di sciopero proclamato per oggi lunedì 9 settembre 2024. Autobus, tram e metro a Torino oggi dunque circolano in modo regolare, senza interruzioni.

Ma attenzione, perché l’azienda torinese è coinvolta invece in uno sciopero del trasporto locale di 24 ore proclamato dai sindacati Fast-Confsal per venerdì 13 settembre.

Venerdì bus, metro e tram – fa sapere l’azienda – saranno comunque garantiti in queste fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metro e centri di servizi ai clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Ma occhio che lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da Gtt, con conseguenti possibili disagi per chi deve spostarsi in città.

Sciopero Trenitalia 9 settembre 2024

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Italo, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero nelle altre città

