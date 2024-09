Fonte: ANSA La rete Gtt non è coinvolta nello sciopero del 20 settembre

Buone notizie per i torinesi che si spostano con i mezzi pubblici. Lo sciopero di domani non coinvolge infatti i trasporti Gtt della città sabauda. Vediamo i dettagli.

Sciopero mezzi Gtt Torino 20 settembre 2024

Come accennato, Gtt-Gruppo Torinese Trasporti non è coinvolto nell’azione di sciopero proclamato per domani 20 settembre 2024. Autobus, tram e metro a Torino domani dunque circolano in modo regolare, senza interruzioni.

Sciopero Trenitalia 20 settembre 2024

Lo sciopero del 20 settembre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con l’eccezione però del personale di SAD e Trentino Trasporti, che ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 20 settembre 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni, cancellazioni e pesanti ritardi.

Sciopero 19 settembre treni e ritardi e cancellazioni causa maltempo

Attenzione però a chi si mette in viaggio oggi giovedì 19 settembre. A causa del maltempo che sta colpendo le regioni del Centro Italia adriatico, e in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, con fiumi esondati e alluvioni in corso, sono numerosi i treni cancellati da Trenitalia o che subiranno variazioni o importanti ritardi. Per una questione di sicurezza, se possibile, il consiglio è di evitare di mettersi in viaggio. Tutte le info in tempo reale le trovate qui.

Occhio anche che il personale di SNCF è fermo da ieri mercoledì 18 fino a oggi giovedì 19 settembre per via di un altro sciopero. I treni della relazione Ventimiglia – Breil – Limone – Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: