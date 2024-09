Lunedì 9 settembre doppio sciopero dei mezzi a Napoli sulle linee Eav e Anm. Disagi in tutta la città per il blocco di bus, metro, Vesuviane e Flegree

Lunedì da incubo anche per i pendolari e i cittadini che a Napoli si servono dei mezzi Eav e Anm. Lo stop indetto per oggi rischia di paralizzare la città partenopea. Eav, Ente Autonomo Volturno, e Anm infatti aderiscono allo sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale, questa volta di 8 ore, indetto unitariamente da Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro.

I motivi sono, si legge nalla nota congiunta, “il perdurare dello stallo della vertenza per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL) e per dire basta ad un sistema di trasporti pubblici inadeguati, all’insufficienza delle risorse destinate al settore, all’inadeguatezza delle retribuzioni, alla carente conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al continuo rischio aggressioni”.

Secondo quanto riferisce la Filt Cgil, nonostante il risultato della prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio, “non abbiamo registrato alcun segnale di avanzamento da parte delle associazioni datoriali né da parte delle istituzioni. Al contrario, serve un rinnovo contrattuale che garantisca a lavoratori e lavoratrici i necessari adeguamenti retributivi, normativi e migliori condizioni di qualità e sicurezza sul lavoro, come giusto riconoscimento delle professionalità messe quotidianamente al servizio di una collettività, altrettanto esasperata da inefficienze e inadeguatezze di un sistema di trasporto pubblico locale, che sconta da tempo gli effetti di investimenti insufficienti rispetto alla domanda di mobilità e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Sciopero 9 settembre Napoli

Per oggi lunedì 9 settembre, come detto, i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL hanno proclamato due azioni di sciopero.

La prima è l’adesione allo sciopero nazionale di 8 ore dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il secondo un altro sciopero aziendale di 4 ore dalle 09:00 alle 13:00, quest’ultimo per via, scrivoon le sigle sindacali, del mancato rispetto delle previsioni normative e contrattuali riguardanti il Consiglio di Disciplina, sanzioni disciplinari, concessione congedi programmati, informativa sui turni di servizio e problematiche organizzative settore manutenzione e DCTE.

Sciopero mezzi Eav Napoli 9 settembre 2024

A Napoli oggi in programma una valanga di cancellazioni e ritardi su tutte le linee Eav, come di seguito.

Linee Vesuviane

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Napoli per:

Sorrento 8:40

Sarno 8:46

Poggiomarino 8:50

Torre Annunziata 8:57

Per Napoli da:

Sorrento 8:50

Sarno 8:26

Poggiomarino 8:54

Torre Annunziata 9:20 (treno 4088 proveniente da Poggiomarino)

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia di garanzia pomeridiana dalle 13:18 alle 17:32)

Da Napoli per:

Sorrento 13:28

Sarno 13:34

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:38 (treno 4137 per Poggiomarino)

Per Napoli da:

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

Linee Flegree

Ultime partenze prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta 08:41

da Montesanto per Licola 08:48

da Torregaveta per Montesanto 08:54

da Licola per Montesanto 08:44

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia di garanzia pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30)

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

da Torregaveta per Montesanto 14:34

da Licola per Montesanto 14:44

Linee Suburbane

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per Piedimonte bus sostitutivo treno 7862 delle 08:26 / treno 7862 da S.Maria Capua Vetere alle ore 9:22

da Piedimonte per Napoli treno 7863 delle 08:27

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

da Napoli per Piedimonte bus sostitutivo delle 17:22 da Napoli per Caserta / treno 7870 da Caserta alle ore 18:08.

da Piedimonte per Napoli treno 7873 delle 17:21

Linea Metropolitana Piscinola – Aversa

Ultime partenze prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 08:30

da Piscinola per Aversa 08:45

Prime partenze dopo lo sciopero (fascia di garanzia pomeridiana dalle 16:30 alle ore 20:00)

da Aversa per Piscinola 16:30

da Piscinola per Aversa 16:45

Funivia del Faito

Attenzione anche al servizio della Funivia del Faito. Questo non è garantito dalle ore 11:20 alle ore 17:00. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Servizio Autolinee

Coinvolto nello sciopero di oggi anche il Servizio Autolinee di Napoli. Anche in questo caso, durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Sciopero mezzi Anm Napoli 9 settembre 2024

Anche Anm aderisce allo sciopero di oggi, con uno stop ai suoi mezzi di 8 ore, dalle 9.00 alle 17.00.

Sono comunque garantite queste fasce di garanzia:

Linee di superfice (tram, bus, filobus)

Le ultime partenze di bus, filobus e tram vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro

Metro Linea 1

ultima corsa da Piscinola ore 09:12

ultima corsa da Garibaldi ore 09:07

prima corsa da Piscinola ore 17:00

prima corsa da Garibaldi ore 17:40.

Metro Linea 6

ultima corsa da Mostra ore 09:08

ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Funicolari

Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto

ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20

il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00.

Ricordiamo che la funicolare di Chiaia è ancora chiuso ed è attivo il servizio sostitutivo 128, che segue le fasce di garanzia dei bus.

Dove trovare le informazioni

Per maggiori informazioni e aggiornamenti real time potete usare:

contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00

profili social: su Facebook anmnapoli; su X Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Sciopero 9 settembre treni

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Italo, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

