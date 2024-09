Venerdì 20 settembre sciopero dei mezzi anche a Napoli sulle linee Eav e Anm. Disagi in tutta la città per il blocco di bus, metro, Vesuviane e Flegree

Anche Napoli domani rischia la paralisi. Venerdì 20 settembre i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Nello stesso giorno, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore. Domani si preannuncia quindi una giornata difficile per chi deve prendere i mezzi pubblici. Vediamo come si svolge lo sciopero dei trasporti a Napoli.

Sciopero 20 settembre Napoli

Lo sciopero del trasporto pubblico di venerdì 20 settembre interessa anche Napoli. Bus, metro, tram e funicolari si fermano dalle ore 03:01 del 20 settembre alle ore 03.00 del 21 settembre. Dovrebbero però essere rispettate le consuete fasce di garanzia.

Sciopero mezzi Eav Napoli 20 settembre 2024

Linee Vesuviane

Il servizio delle Linee Vesuviane è garantito dalle ore 06:18 alle ore 8:02 e dalle ore 13:18 alle ore 17:32.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (servizio dalle ore 6:18 alle ore 08:02)

– da Napoli per:

Sorrento 06:52

Sarno 06:22

Baiano 06:31

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:26 (treno 4065 per Poggiomarino)

– per Napoli da:

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:19

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (servizio dalle 6.18 alle 8.02)

– da Napoli per:

Sorrento 07:28

Sarno 07:34

Baiano 07:43

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

– per Napoli da:

Sorrento 07:38

Sarno 07:50

da Baiano per S.Giorgio 07:39

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 07:57

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (servizio dalle 13.18 alle 17.32)

– da Napoli per:

Sorrento 13:28

Sarno 13:34

da S.Giorgio per Baiano 13:30

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:38 (treno 4137 per Poggiomarino)

– per Napoli da:

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

da Baiano per S.Giorgio 13:39

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

– da Napoli per:

Sorrento 17:04

Sarno 17:10

da S.Giorgio per Baiano 17:06

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 17:13

– per Napoli da:

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

da Baiano per S.Giorgio 17:15

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 17:44 (treno 4172 proveniente da Poggiomarino)

Linee Flegree

Le Linee Flegree sono garantite dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (servizio dalle 5:00 alle 8:00)

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21

da Montesanto per Licola 05:02

Ultime partenze prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (servizio dalle 14.30 alle 17.30)

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta 17:14

per Montesanto da Licola 17:08.

Linee Suburbane

Le Linee Suburbane sono garantite come di seguito.

da Napoli per

Piedimonte 07:47

Piedimonte 17:27

Piedimonte 20:30

per Napoli da

Piedimonte 05:10

Piedimonte 06:21

Piedimonte 17:21

Sulla Linea Napoli-Benevento è garantito il servizio auto sostitutivo come nei giorni feriali.

Linea Metropolitana Piscinola – Aversa

La metro Piscinola-Aversa è garantita dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 08.00

da Piscinola per Aversa 08.15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (servizio dalle 16.30 alle 20.00)

da Aversa per Piscinola 16.30

da Piscinola per Aversa 16.45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 19.30

da Piscinola per Aversa 19.45.

Funivia del Faito

Le corse della funivia del Faito si svolgono regolarmente nelle fasce orarie di garanzia: le prime 3 ore e le ultime 3 ore.

Servizio Autolinee

Il servizio Autolinee si svolge regolarmente nelle seguenti fasce orarie di garanzia.

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Servizio regolare dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35 per:

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

Servizio regolare dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30 per:

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00 per linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano e linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30 per linee Pompei Vesuvio.

Sciopero mezzi Anm Napoli 20 settembre 2024

Linee di superficie (tram, bus, filobus)

Tram, bus e filobus sono garantiti domani dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro

Metro Linea 1

Per quanto riguarda la metro 1, la prima corsa di mattina da Piscinola parte alle 06:30 e da Garibaldi alle 07:10. Ultima corsa della mattina da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

Metro Linea 6

La Metro Linea 6 invece effettua l’ultima corsa da Mostra ore 09:08 e da Municipio alle 09:14.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e X/ Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Funicolari

Per quanto riguarda il sistema di funicolari, Mergellina, Centrale e Montesanto partono con l’ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale alle 19:50.

Ricordiamo che l’impianto di Chiaia è ancora chiuso per lavori, ma è attivo il servizio 128 che segue le fasce di garanzia dei bus.

Sciopero 20 settembre treni

Lo sciopero del 20 settembre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con l’eccezione però del personale di SAD e Trentino Trasporti, che ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 20 settembre 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni, cancellazioni e pesanti ritardi.

Sciopero 19 settembre treni e ritardi e cancellazioni causa maltempo

Attenzione però a chi si mette in viaggio oggi giovedì 19 settembre. A causa del maltempo che sta colpendo le regioni del Centro Italia adriatico, e in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, con fiumi esondati e alluvioni in corso, sono numerosi i treni cancellati da Trenitalia o che subiranno variazioni o importanti ritardi. Per una questione di sicurezza, se possibile, il consiglio è di evitare di mettersi in viaggio. Tutte le info in tempo reale le trovate qui.

Occhio anche che il personale di SNCF è fermo da ieri mercoledì 18 fino a oggi giovedì 19 settembre per via di un altro sciopero. I treni della relazione Ventimiglia – Breil – Limone – Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

