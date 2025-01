Sciopero del 28 gennaio, stop immediato dopo la violenza: orari e fasce di garanzia

Fonte: ANSA

Non si fermano gli scioperi dei trasporti pubblici in Italia a causa dell’ennesimo episodio di violenza. A incrociare le braccia nella giornata di martedì 28 gennaio è il personale dell’Eav, l’Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, in seguito agli scontri tra tifoserie di Turris e Sorrento avvenuto domenica 26, che hanno portato alla distruzione di un convoglio della circumvesuviana. La protesta avrà una durata di 4 ore e riguarderà tutti i servizi della rete.

Lo sciopero

Lo sciopero del personale Eav è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Conf.A.I.L. e Usb, senza preavviso, come previsto dalla legge in caso di episodi come l’assalto al treno della circumvesuviana di domenica 26 motivato proprio dai “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori“.

La protesta avrà luogo su tutta la rete Eav a partire dalle 8.20 fino alle 12.20 di martedì 28 gennaio.

In una nota a firma dei rappresentati regionali e provinciali dell’Unione sindacale di base, Marco Sansone e Adolfo Vallini, si spiega come gli atti di violenza da parte dei tifosi coinvolti “nei pressi della stazione di Via Nocera sulla linea ferroviaria Napoli-Sorrento ai danni dei viaggiatori e del personale aziendale in servizio” fanno parte di episodi “già denunciati da tempo”.

Si tratta di un’ulteriore mobilitazione nei trasporti ferroviari proclamata dell’Usb, a poche ore dagli scioperi del 25 e del 26 gennaio indetti dalla sigla insieme a Cub Trasporti e Sgb.

Gli orari e le fasce di garanzia

Sul sito dell’azienda, l’Eav comunica gli orari dello sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L.146/90 e integrazioni della L.83/2000 e successive modifiche.

Nell’avviso viene specificato che durante l’agitazione le corse non potranno essere garantite e che i servizi dipenderanno dal numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Sul portale della società di trasporti campana sono state comunque elencate le le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia aziendale.

Ultime partenze prima dell’inizio dello sciopero:

da Aversa per Piscinola – 08.15

da Piscinola per Aversa – 08.15

Prime partenze dopo la fine dello sciopero:

da Aversa per Piscinola – 12.30

da Piscinola per Aversa – 12.45

Il sindacato Usb ha chiesto alla Direzione Eav di garantire il collegamento al turno di servizio al personale che ha effettuato le corse programmate prima dell’inizio della protesta, e anche il trasferimento, con i mezzi aziendali, dei lavoratori che dovranno garantire le corse dei treni al termine dell’agitazione, da una località diversa da quella di inizio turno.

Sul suo sito l’Ente Autonomo del Volturno ha pubblicato, inoltre, la percentuale di adesione del personale agli ultimi scioperi proclamati dai rispettivi sindacati: