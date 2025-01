Fonte: ANSA Scioperi dei treni il 12 e 13 gennaio

Ancora scioperi dei treni a gennaio. Dopo quello nazionale del 10, tra domenica 12 e lunedì 13 i lavoratori di diversi comparti delle ferrovie si fermeranno in tre regioni diverse: Abruzzo e Toscana per primi e, a seguire, la Sardegna. L’orario sarà più limitato rispetto alle 24 ore del 10 gennaio, ma potrebbero comunque verificarsi problemi sulle linee.

In Abruzzo sciopereranno i dipendenti della Direzione business regionale e sviluppo intermodale (Dbrsi), di Trenitalia, mentre nelle altre due regioni si tratta di uno sciopero dei lavoratori di Rfi, l’azienda che gestisce la rete ferroviaria italiana e le stazioni. Nel caso dell’Abruzzo non ci saranno fasce di garanzia.

Sciopero dei treni il 12 gennaio, disagi in Abruzzo e Toscana

Delle regioni in cui si verificheranno scioperi dei treni tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio, l’Abruzzo è l’unico in cui a incrociare le braccia saranno dipendenti di Trenitalia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Orsa, Fast-Confsal e Ugl Ferrovieri, i più importanti a livello nazionale e locale, e quindi dovrebbe coinvolgere percentuali significative dei lavoratori. La mobilitazione potrebbe avere conseguenze anche sulle linee delle regioni vicine, quindi Marche, Umbria, Molise e Lazio.

Per quanto riguarda la Toscana invece, lo sciopero non coinvolge direttamente il personale che opera sui treni, bensì quello di Rfi. L’azienda, che fa parte come Trenitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato, si occupa della manutenzione e della gestione della rete ferroviaria, quindi dei binari, delle stazioni e di tutte le infrastrutture che permettono ai treni di viaggiare. Di conseguenza, anche in questo caso potrebbero esserci ritardi importanti che andrebbero a colpire sia le linee regionali che quelle ad alta velocità.

Gli orari dei due scioperi saranno gli stessi: dalle 9 del mattino alle 16:59 del 12 gennaio. In Abruzzo lo sciopero potrebbe comportare ritardi e altri disagi per i passeggeri anche immediatamente prima e dopo gli orari di inizio. Non ci saranno treni garantiti o fasce di garanzia.

Sciopero di Rfi in Sardegna il 13 gennaio

Situazione simile a quella della Toscana si ripeterà in Sardegna lunedì 13 gennaio. I dipendenti di Rfi sciopereranno infatti tra le 9:01 e le 17:00, orario praticamente identico a quello delle altre mobilitazioni. Anche in questo caso si tratta di uno sciopero dei dipendenti addetti alla manutenzione e al funzionamento delle infrastrutture e non a operare i treni. Di conseguenza non è possibile prevedere l’entità dei disagi né Trenitalia può assicurare fasce di garanzia.

Lo sciopero arriva in un momento cruciale per la rete ferroviaria sarda, che sta attraversando un periodo di rinnovamento. I lavori sono partiti a dicembre e, nella prima fase che andrà dall’8 al 31 gennaio, coinvolgeranno soprattutto la tratta tra Abbasanta e Paulilatino, nella zona centrale dell’isola.

I cantieri comporteranno però modifiche a diverse linee ferroviarie, tra cui alcune delle più trafficate come quella che collega Cagliari a Sassari. Trenitalia ha messo a disposizione bus sostitutivi per sopperire alle interruzioni della circolazione dei treni.