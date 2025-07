Ecco alcune idee concrete e suggerimenti per risparmiare davvero quest’estate grazie al fai da te: orto, pulizie, arredi, rimedi naturali e attività per tutta la famiglia

L’estate è arrivata e con essa il caldo con ondate sempre più intense come quella di qualche settimana fa. Si tratta di un segnale concreto degli effetti del cambiamento climatico e proprio per questo sarebbe necessario che tutti modificassero le proprie abitudini quotidiane adottando comportamenti più responsabili e sostenibili. Uno di questi è il fai da te che oltre ad aiutare l’ambiente, può ridurre le spese sopratutto in estate.

Come funziona il fai da te sostenibile?

Il fai da te è l’insieme di tutte quelle attività che le singole persone possono fare da sole senza l’aiuto di professionisti usando solo delle conoscenze di base e materiali semplici. Il Dyi ovvero il “do it yourself” non è soltanto il piccolo lavoretto di bricolage fatto in casa ma molto di più. Si può infatti applicare anche nel giardinaggio, in cucina e in tanti altri settori. Si tratta quindi di una forma di autonomia grazie alla quale è possibile ridurre le spese e combattere gli sprechi.

Grazia a tale pratica infatti:

si riducono i rifiuti in quanto quasi ogni prodotto confezionato che si acquista è di plastica per cui va in discarica e deve essere smaltito;

si tagliano le emissioni perché ci sono meno trasporti e di conseguenza una riduzione di Co2;

si diventa più resilienti in quanto si impara a riusare, riparare e ad adattarsi senza acquistare in modo compulsivo.

In estate, poi, il fai da te diventa ancora più importante in quanto si possono risparmiare molti euro grazie alle conserve, ai lavoretti di arredamento esterno e all’orto sul balcone.

L’orto sul balcone e le conserve per un’estate sostenibile

L’estate è il periodo dell’anno in cui grazie al sole e al caldo molte verdure e ortaggi crescono più in fretta anche in piccoli spazi come un balcone. Basta infatti dotarsi di 3-4 vasi per avere poi:

basilico;

menta;

prezzemolo;

zucchine;

peperoncini;

pomodori.

Il vantaggio dell’orto dai fa te non è solo la soddisfazione di mangiare qualcosa di autoprodotto ma è anche il risparmio. Nel caso di prezzemolo o basilico, infatti, non sarà necessario acquistare mazzetti già confezionati per cui si potranno risparmiare fino a quasi 2 euro. Nel caso in cui non si abbia abbastanza spazio, si potranno valutare gli orti sociali condivisi grazie ai quali non sarà possibile solo coltivare i propri prodotti ma far nascere nuove relazioni.

Anche fare la conserva fatta in casa è una scelta intelligente perché si unisce alla qualità anche il risparmio e la sostenibilità. L’estate, poi, è il periodo giusto per dedicarsi a tale attività perché gli ingredienti sono di prima qualità e i prezzi sono più bassi. Oltre alle conserve di pomodoro, si possono fare marmellate, sott’oli e pesto. Il vantaggio è che poi in inverno si potrà risparmiare su tali prodotti che spesso costano molto. Inoltre, si potrà avere la certezza di mangiare ingredienti controllati e che non si sprecherà cibo. Sarà infatti capitato a molti di acquistare pomodori o pesche in grandi quantità perché in offerta. La soluzione per non cestinarle è quindi quella di creare sughi per l’inverno, marmellate e sott’oli.

Infine, grazie alla creazione dei prodotti fai da te, si ridurrà anche l’inquinamento da plastica.

I prodotti per la pulizia fatti in casa per un’estate sostenibile

Così come le conserve anche i detersivi si possono fare in casa. In questo modo, non solo si risparmierà ma si avrà la certezza che essi non hanno sostanze chimiche aggressive come i petrolchimici. Inoltre, utilizzandoli, non si sprecherà ulteriore plastica.

L’estate è la stagione ideale per realizzarli e il motivo principale è che si suda di più per cui si effettuano più lavaggi. Inoltre, si aprono di più le finestre e i terrazzi per cui c’è più polvere e più insetti e poi si mangia spesso a casa, soprattutto se si hanno bambini piccoli in quanto le scuole sono chiuse.

Per realizzare prodotti per la pulizia della casa si usano pochi ingredienti che non sono nemmeno costosi come l’aceto, il bicarbonato e il limone. Il primo, ad esempio, igienizza le superfici mentre il secondo è un anticalcare naturale.

L’arredo estivo fai da te

Spesso in estate si ha anche il desiderio di rinnovare gli spazi esterni come balconi, terrazzi e giardini e ciò può comportare dei costi molto alti. Il fai da te, invece, offre delle alternative sia sostenibili che originali.

Con delle cassette della frutta o delle vecchie pedane di legno, ad esempio, si potrebbero realizzare dei divanetti sui quali aggiungere qualche cuscino. Una semplice lattina, invece, potrebbe diventare un porta candele mentre una griglia in ferro un portavaso verticale. Chi non ha manualità potrebbe invece cimentarsi nella verniciatura dei mobili usati acquistando della vernice ad acqua e una levigatrice economica. Così facendo, il risparmio potrebbe anche superare i 50 euro.

I rimedi per le zanzare

L’estate porta con sé anche le tanto fastidiose zanzare e gli spray repellenti, i zampironi o le trappole elettriche possono costare fino a 15 euro la settimana. Un’alternativa fai da te per risparmiare è quella di coltivare delle piante repellenti come la lavanda, la citronella o la menta, il costo è di 3 euro circa a piantina. Se queste ultime si posizionano vicino alle porte e alle finestre,poi, è possibile ottenere una barriera del tutto naturale. Inoltre, nel caso non si voglia acquistare la piantina, si potranno realizzare dei sacchetti profumati con all’interno dei chiodi di garofano e bucce di agrumi essiccate che allontano sia le tarme che gli insetti. Grazie a tali rimedi si potranno risparmiare anche fino a 80 euro in una sola stagione.

Giochi per adulti e bambini

In estate, il tempo libero può essere un’altra voce di spesa che intacca il proprio bilancio familiare, specie se si hanno bimbi piccoli e il fai da te anche in questo caso può aiutare. Si possono infatti realizzare dei giocattoli ad acqua per bambini con dei vecchi annaffiatoi o delle bottiglie forate che non costano niente e durano tutta l’estate.

Per i grandi, invece, un’idea per non spendere troppo è quella di costruire una doccia da esterno con un tubo dell’acqua e dei ganci. In questo modo si eviterà l’acquisto di impianti costosi e allo stesso tempo si avrà refrigerio quando fa molto caldo.

Infine, un’altra idea fai da te per risparmiare in estate è quella di organizzare un cinema all’aperto proiettando su un lenzuolo bianco con un vecchio proiettore. Le sedute, invece, si potrebbero ricavare utilizzando dei cuscini che si hanno in casa.