Quando finisce la scuola, le date per regione. Parte l’Emilia-Romagna

Fonte: ANSA Alluni in classe a Torino

Ci siamo: finalmente, anche quest’anno, gli studenti di tutta Italia sono agli sgoccioli. Manca poco infatti alla fine della scuola, che come sempre si conclude a giugno, ma con differenze regionali sostanziali, fissate proprio nel calendario scolastico 2022-2023 di ciascuna Regione.

Naturalmente, niente ultimo giorno di scuola per i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità o di terza media, che dovranno attendere ancora qualche settimana. Tendenzialmente, gli esami di terza media si concludono entro fine giugno, mentre la maturità andrà avanti anche a luglio.

La scuola finisce prima in Emilia-Romagna

La prima Regione a partire con le vacanze estive quest’anno è l’Emilia-Romagna, flagellata dall’alluvione e dal maltempo che non accenna a placarsi, ma già straordinariamente pronta a rinascere e avviare la sua stagione turistica, sempre ricchissima a livello di offerta e ancora più fondamentale quest’anno.

Un consiglio? Se potete, prenotate una settimana o anche di più di vacanza in Romagna. C’è anche una bellissima iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Social Media Manager per promuovere vacanze sicure, veloci, diretti e immediate per aiutare molte delle persone che vivono e lavorano nelle zone colpite dalle alluvioni. Basta condividere sui propri profili social le card create ad hoc dai loro grafici per aiutare le attività locali, i ristoranti, i bar, i negozianti, gli stabilimenti balneari, gli agriturismi e i borghi emiliani.

L’iniziativa si chiama “Lontan da te non si può star“ e l’Associazione chiederà anche in via ufficiale a Airbnb e Booking.com di annullare o calmierare la fee sulle prenotazioni nelle zone alluvionate.

Ecco i comuni colpiti dalle alluvioni e che saranno pronti per ospitare:

15 comuni nel Bolognese : Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese.

: Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese. 14 comuni nel Ravennate : Brisighella, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Russi, Cervia e Ravenna.

: Brisighella, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Russi, Cervia e Ravenna. 12 comuni nel Forlivese-Cesenate : Forlì, Cesena, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Gambettola, Meldola, Bertinoro.

: Forlì, Cesena, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Gambettola, Meldola, Bertinoro. 2 comuni nel Riminese: Riccione e Santarcangelo di Romagna.

Ecco tutte le date di fine scuola nelle varie Regioni.

7 giugno

Emilia-Romagna

8 giugno

Lombardia

Lazio

9 giugno

Trentino Alto Adige

10 giugno

Friuli Venezia Giulia (30 giugno per la scuola dell’infanzia)

Veneto (30 giugno per la scuola dell’infanzia)

Piemonte

Liguria

Marche

Abruzzo

Umbria

Toscana

Molise

Campania

Basilicata

Calabria

Puglia: 10 giugno (30 giugno per l’infanzia)

Sicilia: 10 giugno

Sardegna: 10 giugno

15 giugno

Valle d’Aosta

16 giugno

Provincia autonoma di Bolzano.

Scuola, le festività nazionali del calendario scolastico 2023-2024

Per quanto riguarda la ripresa a settembre, ci sono già anche le date del calendario scolastico 2023-2024, che come sempre stabilisce le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola per ogni livello di istruzione, oltre alle festività nazionali, alle date delle altre vacanze scolastiche, da Natale a Carnevale a Pasqua, e ponti vari, vedi Immacolata, Liberazione o 2 giugno.

Ecco le festività per cui si starà a casa da scuola il prossimo anno 2023-2024:

mercoledì 1 novembre 2023: Tutti i Santi

venerdì 8 dicembre 2023: Immacolata Concezione

lunedì 25 dicembre 2023: Natale

martedì 26 dicembre 2023: Santo Stefano

lunedì 1 gennaio 2024: Capodanno

sabato 6 gennaio 2024: Epifania

domenica 31 marzo 2024: Pasqua

lunedì 1 aprile 2024: Lunedì dell’Angelo

giovedì 25 aprile 2024: Festa della Liberazione

mercoledì 1 maggio 2024: Festa del Lavoro

domenica 2 giugno 2024: Festa della Repubblica.

Calendario scolastico 2023-2024

Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico 2023-2024, alcune Regioni hanno già ufficializzato e approvato le date, altre no, Ecco cosa sappiamo al momento. A partire per prima sarà la Provincia autonoma di Bolzano martedì 5 settembre.

Provincia autonoma di Bolzano

primo giorno di scuola: 5 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 14 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

vacanze di Carnevale: dal 10 al 18 febbraio 2024

altri ponti: dal 28 ottobre al 5 novembre 2023; 9 dicembre 2023; 26 e 27 aprile 2024.

Valle d’Aosta

primo giorno di scuola: 11 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

vacanze di carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 1 aprile 2024

altri ponti: 9 dicembre 2023; 30 e 31 gennaio 2024; 26 e 27 aprile 2024.

Trentino Alto Adige

primo giorno di scuola: 11 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

vacanze di Carnevale: dall’8 al 13 febbraio 2024

altri ponti: 1 novembre 2023; 9 dicembre 2023.

Piemonte

primo giorno di scuola: 11 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

vacanze di Carnevale: dal 10 al 13 febbraio 2024

altri ponti: 9 dicembre 2023; 26 e 27 aprile 2024.

Lombardia

primo giorno di scuola: 12 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Friuli Venezia Giulia

primo giorno di scuola: 13 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Veneto

primo giorno di scuola: 13 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024 (30 giugno la scuola dell’infanzia)

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

vacanze di Pasqua Veneto: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 26 e 27 aprile 2024; 9 dicembre 2024.

Marche

primo giorno di scuola: 13 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Campania

primo giorno di scuola: 13 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 2 novembre 2023; 9 dicembre 2023; dal 25 al 27 aprile 2024.

Sicilia

primo giorno di scuola: 13 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 2 novembre 2023.

Molise

primo giorno di scuola: 14 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 2 novembre 2023; 9 dicembre 2023; 29 e 30 aprile 2024.

Puglia

primo giorno di scuola: 14 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 9 dicembre 2023.

Emilia-Romagna

primo giorno di scuola: 15 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2024

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

altri ponti: 2 novembre 2023.

Lazio

primo giorno di scuola: 15 settembre 2023

ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2024 (30 giugno la scuola dell’infanzia)

vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Toscana