Product Lifecycle Management, che cos’è e perché è indispensabile per la crescita aziendale

Fonte: Unsplash

In un’epoca in continua evoluzione e sempre più scandita dalla tecnologica, le aziende sono chiamate a rivoluzionare il proprio metodo di lavoro. Devono affrontare sfide cruciali per rimanere sul mercato ed essere competitive, devono raggiungere gli obiettivi prefissati e rispondere alle continue richieste dei clienti. Per fare questo occorrono nuovi processi e strategie che tra interconnessione e digitalizzazione consentono di aumentare efficienza, produttività e sostenibilità, massimizzando i ricavi e riducendo i costi.

La gestione aziendale è così chiamata ad un rinnovamento profondo adottando nuovi modelli automatizzati, soluzioni digitali e innovative che consentono di velocizzare i processi. In questo percorso il Product Lifecycle Management (PLM) svolge un ruolo strategico per la gestione mirata del ciclo di vita di un prodotto attraverso un unico approccio metodologico e all’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici che ne digitalizzano i processi di sviluppo.

In prima linea per guidare le aziende nel processo di digitalizzazione e prepararle ad affrontare le sfide del futuro c’è EKA, società di consulenza nata da uno spin-off universitario, che oggi collabora con le più importanti realtà del settore industriale e non solo.

Cos’è il Product Lifecycle Management

Il Product Lifecycle Management è una metodologia di lavoro che consente a team multidisciplinari e geograficamente distanti di lavorare, tramite dei sistemi di software dedicati, in sincronia digitalizzando tutti i processi di sviluppo. Questi vengono così seguiti nella loro interezza ed in modo strategico attraverso un unico framework tecnologico, usando dati di prodotto affidabili e aggiornati.

Raccolta, trasmissione e condivisione di dati e informazioni tra i diversi sistemi avvengono in maniera sincrona e trasparente durante tutto l’intero ciclo di vita del prodotto per una gestione ed un monitoraggio intelligente. Una vista digitale integrata, fatta di controllo e tracciabilità dei dati, che tramite la rappresentazione digitale del prodotto, sia graficamente che dal punto di vista delle informazioni, rende possibile un processo decisionale sempre più collaborativo e fatto in tempo reale.

La gestione diviene così sempre più veloce e funzionale, operativa, sostenibile e la produzione ottimizzata. Tramite questo approccio i costi di sviluppo si riducono, il time-to-market si velocizza, il prodotto ottiene qualità e conformità ai massimi livelli con una maggiore facilità di manutenzione nel tempo. Il risulto? Il prodotto è migliore, innovativo e quindi più competitivo sul mercato, in grado di rispondere alle richieste dei clienti per generare così maggiori profitti.

Il ruolo di EKA nel Product Lifecycle Management

EKA lavora da 13 anni allo sviluppo di nuove soluzioni aziendali technology-based e di nuovi strumenti a supporto delle tecnologie del futuro con un unico obiettivo: accompagnare le aziende in un percorso di digitalizzazione attraverso l’introduzione della tecnologia Product Lifecycle Management quando necessario o tramite l’integrazione e implementazione delle piattaforme di tipo PLM per ottimizzare il processo di sviluppo del prodotto, supportando così l’evoluzione e la crescita aziendale.

Lo scopo è unico: fornire alle realtà del settore industriale un supporto di assistenza continua, costante e personalizzato in termini di consulenza, systems integration e application management senza mai abbandonare l’attività di ricerca ed innovazione. Unica strada questa per offrire nuove opportunità e acquisire competenze in grado di migliorare i processi aziendali e diventare più competitivi sul mercato.

I tipici settori in cui EKA è in grado di guidare tale rinnovamento tecnologico e di processo sono quelli dell’aerospace and defence, machinery e automotive sebbene l’azienda sia in grado intervenire in qualsiasi settore dove lo sviluppo prodotto costituisce fattore critico di successo