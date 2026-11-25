Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Via libera alla patente sull'app IO.

La patente di guida entra ufficialmente nell’IT-Wallet. A comunicarlo è stato il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando che da mercoledì 23 novembre diventa possibile effettuare il caricamento del documento rosa sull’app IO. Con questo nuovo passaggio, l’applicazione fa un salto in avanti per chi già la utilizza, ma soprattutto diventa uno strumento interessante anche per i molti che ancora non l’hanno scaricata. Infatti, con la patente di guida digitale, dimenticare il portafoglio a casa non sarà più un problema.

Inizialmente è partito come test per un numero ristretto di persone, ma ora è disponibile per tutti i cittadini italiani e i residenti sul territorio del Paese. Per attivare l’IT-Wallet, è necessario scaricare l’app IO sul proprio smartphone. Serve essere in possesso di una Carta d’Identità Elettronica, con la quale attivare l’applicazione e riconoscere la propria identità. Al momento è possibile caricare tutta una serie di documenti utili, tra i quali anche la patente.

IT-Wallet si allarga: arriva la patente di guida

Dopo una prima fase sperimentale per alcuni residenti sul territorio italiano, arriva la patente sull’IT-Wallet per tutti i cittadini. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato la notizia e a partire dal 23 novembre tutti coloro che lo desiderano possono registrare, caricando l’immagine del documento, la patente sul wallet digitale.

Dal 23 novembre tutti i cittadini italiani e i residenti sul territorio possono attivare sul proprio IT-Wallet la patente di guida. Il documento dimostra l’abilitazione alla guida in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, ma può essere utilizzato anche come documento di riconoscimento nei siti e nei servizi che lo richiedono.

Che cos’è l’IT-Wallet e come attivarlo?

L’IT-Wallet è un portafoglio digitale pubblico integrato nell’applicazione IO. Il sistema è pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati e consente di conservare e utilizzare in modo sicuro l’identità digitale, diversi documenti e attestati elettronici.

Soprattutto rende più semplice e immediata l’interazione tra gli uffici fisici e le possibilità digitali degli stessi. Per attivare l’IT-Wallet bisogna essere in possesso di una Carta d’Identità Elettronica.

Per ottenere l’IT-Wallet il primo passaggio fondamentale è scaricare l’applicazione IO sul proprio smartphone. Una volta fatto l’accesso con la Carta d’Identità Elettronica, si procede all’attivazione e alle procedure per aggiungere sul proprio portafoglio tutti i vari documenti al momento disponibili.

Quali sono i documenti disponibili?

L’IT-Wallet al momento permette l’inserimento di diversi documenti essenziali per il cittadino e il residente in Italia.

Si possono aggiungere:

la Tessera Sanitaria e la Tessera Europea di Assicurazione Malattia;

la Carta Europea della Disabilità;

l’attestato di residenza;

i titoli di studio scolastici e la frequenza scolastica;

i titoli accademici e l’iscrizione accademica.

Da novembre 2026 arriva anche la patente di guida nei suoi diversi formati. È già previsto un ampliamento progressivo del portafoglio digitale, nel quale potranno essere inseriti e utilizzati tutti i corrispettivi fisici dei documenti utili per i cittadini.