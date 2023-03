Nuovo test di Medicina 2023: via dal 13 aprile, boom di iscritti

Fonte: Ansa

Nuovo test di Medicina ai blocchi di partenza. Dal 13 al 22 aprile si svolgerà infatti la prima sessione del TOLC MED, la rinnovata prova di ammissione alla Facoltà di Medicina. Le domande sono già 73 mila ma destinate a crescere.

La scadenza per l’iscrizione alla prima sessione (la seconda sessione si svolgerà tra il 15 e il 25 luglio) è stata fissata al 3 aprile e si stima che si potrebbe arrivare intorno alle 90mila domande di partecipazione.

Ultimi giorni per l’iscrizione al TOLC MED: come fare

I test al PC si svolgeranno poi nella finestra temporale compresa tra il 13 e il 22 aprile.

Il termine ultimo per l’iscrizione alla sessione di aprile è il 3 aprile entro le ore 14.

Per iscriversi occorre registrarsi sull’area riservata test CISIA, accedere, selezionare la tipologia di TOLC alla quale iscriversi, caricare la propria foto di riconoscimento, accettare le condizioni d’uso, selezionare le modalità di pagamento, selezionare la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC, pagare l’iscrizione, che sarà riscossa dal CISIA per conto dell’ateneo presso cui intende sostenere la prova.

La quota prevista per lo svolgimento di ogni test è di 30 euro. L’iscrizione al test si ritiene confermata soltanto quando nell’area riservata test CISIA, nella sezione “gestione prenotazioni”, è disponibile la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione.

Le novità del test di Medicina 2023

Il test non sarà più cartaceo , ma si svolgerà al computer (come tutti i TOLC)

le domande non saranno più 60, ma 50 e saranno divise in blocchi tematici, per ognuno dei quali sarà concesso un tempo di risposta predefinito

e saranno divise in blocchi tematici, per ognuno dei quali sarà concesso un tempo di risposta predefinito non ci sarà più una data unica , ma due sessioni ( aprile e luglio 2023 ), di conseguenza non ci sarà più un’unica prova uguale per tutti

, ma due sessioni ( ), di conseguenza non ci sarà più un’unica prova uguale per tutti si può sostenere il test due volte all’anno , già dalla quarta superiore

, già si può entrare in graduatoria con il punteggio più alto raggiunto nelle varie prove (se si sostiene il test più di una volta).

Nel 2023 è prevista una doppia finestra:

il primo periodo tra il 13 e il 22 aprile;

il secondo è fissato tra il 15 e il 25 luglio.

Una scelta voluta per evitare sovrapposizioni con lo svolgimento delle prove di Maturità.

Per l’anno accademico 2024-2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei test saranno a febbraio e aprile 2024. Le date precise verranno stabilite da ciascuna università.

Test per l’accesso a Medicina 2023, punteggio e sede

Una volta sostenuti i test i candidati possono scegliere – nel tempo a disposizione – il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni ai fini dell’immatricolazione così da poter poi indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere.

I candidati potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale del Cineca.

Test di Medicina, la graduatoria

La pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, molto prima rispetto agli anni precedenti visto che le prove si tenevano a inizio settembre. Si spera così di favorire lo scorrimento della graduatoria nazionale e permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico per il 2023-2024.

L’anticipo nella pubblicazione della graduatoria – sottolinea una nota del ministero dell’Università – sarà maggiore per l’anno accademico 2024-2025 con i periodi di somministrazione dei Tolc a febbraio e aprile 2024.

Test di Medicina 2023, come funzionano le prove

Sia per il Tolc Med (per l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) che per il Tolc Vet (per l’accesso a Veterinaria), i candidati avranno a disposizione al massimo 90 minuti per risolvere i 50 quesiti previsti. Le domande saranno distribuite in quattro sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito:

7 quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;

e conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti; 15 quesiti di biologia – 25 minuti;

– 25 minuti; 15 domande di chimica e fisica – 25 minuti;

– 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.

Inoltre occorre ricordare che, differenza dei precedenti test di selezione, le prove sono ripetibili.

Test di Medicina, chi può iscriversi ai Tolc

Da decreto, possono partecipare gli studenti iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari, oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli studenti che partecipino al Tolc nel 2023, in quanto iscritti al penultimo anno delle secondarie di secondo grado, potranno fare domanda per l’inserimento nella graduatoria soltanto nell’anno accademico 2024-2025