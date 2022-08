Come guadagnare da casa con Amazon?

Gabriele Zangarini, Content Writer freelance. Dopo 11 anni nel settore bancario ho abbandonato i numeri per dedicarmi alla scrittura. Non tornerei mai indietro.

Fonte: Shutterstock

Come guadagnare con Amazon nel 2022? Sempre più persone si interrogano sul miglior modo per sfruttare la potente piattaforma di Jeff Bezos, oramai tra i marchi più riconosciuti al mondo. La cosa incredibile di Amazon è che, oltre ad aver radicalmente cambiato l’approccio al commercio, consente anche agli utenti di guadagnare da casa in modi diversi. Scopriamo i principali in questo articolo di Qui Finanza.

Guadagnare con Amazon: l’affiliazione

Il primo metodo per guadagnare da casa con Amazon è senza dubbio l’affiliazione. Cosa significa? Essere affiliati ad Amazon vuol dire promuovere la vendita di determinati prodotti presenti sulla piattaforma e ottenere una commissione ad ogni prodotto che viene venduto, a seconda della categoria a cui appartiene.

Le categorie di prodotti con la più alta commissione a livello percentuale sono la moda, il settore dei bambini, i gioielli, le produzioni artigianali, gli elettrodomestici, i prodotti per la cura personale i libri e gli eBooks.

Come funziona l’affiliazione?

Semplicemente con l’affiliazione è possibile sfruttare il proprio sito web o le proprie pagine social per recensire e proporre un determinato prodotto, attraverso un articolo di blog, un tutorial o un post.

Grazie ad un link di affiliazione rilasciato da Amazon ogni vendita che verrà effettuata cliccando su quel link consente all’affiliato di ricevere una commissione.

Amazon Influencer

Amazon Influencer è il metodo adatto per chi vuole guadagnare da casa e attraverso Instagram. Su questo social, si sa, si è sviluppato un ecosistema di Influencer che ha grande potere a livello di marketing.

Il programma Amazon Influencer è stato pensato sulla falsariga dell’affiliazione ma con alcune semplificazioni che ne esaltano l’immediatezza di utilizzo. Innanzitutto, vi è un numero limitato di categorie che rientra in questo programma, mentre con l’affiliazione si può sostanzialmente vendere tutto. Tra queste categorie spiccano ovviamente la moda, il fitness e la cucina. In secondo luogo, il programma consente anche a chi non ha Partita Iva di ricevere le somme, attraverso dei buoni acquisti da utilizzare sempre su Amazon.

Programma FBA

Il programma FBA (Fulfillment by Amazon) è un metodo offerto da Amazon per aiutare le aziende a risparmiare più che a guadagnare.

Esatto, proprio così. I venditori che si iscrivono ad Amazon FBA possono usufruire del colosso americano per gestire spedizioni, inventario, magazzino e servizio di assistenza ai clienti. Amazon mette a disposizione un centro di distribuzione dove poter inviare tutti i prodotti da vendere, fungendo da magazzino. Quando arriva un ordine sia l’imballaggio che la spedizione verranno poi gestiti dallo staff di Amazon!

Vendere su Amazon

Ovviamente per guadagnare da casa attraverso Amazon c’è anche la possibilità di vendere i propri prodotti attraverso la piattaforma. Per farlo è necessario creare un account, scegliere il piano preferito (c’è anche un piano gratuito ma con vendite limitate) e inserire accuratamente i dati per ogni prodotto, vale a dire nome, coloro, peso, marca e così via.

La vendita su Amazon prevede anche un’opzione per chi vuole vendere prodotti usati, attraverso Amazon Recommerce.

Scrivere un libro da vendere su Amazon Kindle

La piattaforma Amazon Kindle Store è sempre più amata dagli utenti che desiderano leggere in formato eBook.

Chi desidera guadagnare attraverso Amazon e ha passione per la scrittura può pensare di vendere eBook con il supporto della piattaforma Kindle Direct Publishing. Si tratta di uno strumento che ti consente di pubblicare opere inedite sulle quali mantieni nel tempo i diritti.

Questa strada è molto apprezzata dagli scrittori in erba, che non hanno ancora ottenuto i giusti riconoscimenti per il loro talento, oppure dalle persone che vogliono offrire le loro competenze in una determinata materia, attraverso guide di settore o libri di self-help.

Grazie a Amazon Kindle è quindi possibile scrivere un eBook risparmiando su costi di stampa, costi di rilegatura e costi di spedizione.

Amazon Handmade: la patria dei prodotti artigianali

Un’altra grande opportunità offerta da Amazon è la possibilità di vendere online i prodotti artigianali, delle più disparate categorie, dai gioielli fino all’abbigliamento.

Per riuscirci la famosa piattaforma di eCommerce mette a disposizione Amazon Handmade, un’opzione che ti offre tutti gli strumenti per creare e pubblicizzare al meglio il prodotto su Amazon.

Il programma è pensato proprio per agevolare l’ingresso sul mercato dei produttori artigianali, attraverso di iscrizione azzerati e una sola tassa del 15% sul totale del venduto.