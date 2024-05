Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Don Ciotti clonato dall'IA, la truffa

Don Luigi Ciotti è rimasto vittima di una nuova truffa che, sfruttando l’IA (intelligenza artificiale), fa credere agli ammalati che il prete, un clone in realtà, consigli loro delle cure miracolose contro i mali. I truffatori, dunque, stanno sfruttando la credibilità di Don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e la disperazione di chi sta male per ottenere degli introiti economici. La manipolazione digitale è stata denunciata dallo stesso Don Ciotti alla polizia postale, con la magistratura che ha ora il compito di indagare su quanto accaduto.

Don Luigi Ciotti clonato con l’IA

Il caso che coinvolge Don Luigi Ciotti è solo l’ultimo di una lunga serie di personaggi pubblici che subiscono un furto della loro identità. Di recente si è parlato molto delle false foto hard della cantante Taylor Swift e dell’attrice Scarlett Johansson, così come delle manipolazioni ai danni di Tom Hanks e MrBeast. Per quanto riguarda Don Ciotti, i truffatori hanno provveduto a clonare la sua voce, facendogli dare dei consigli su delle miracolose “pozioni magiche” in grado di guarire diverse malattie.

Le cure miracolose del finto Don Ciotti

Nel video generato con l’intelligenza artificiale che è stato pubblicato su Facebook, il clone di Don Luigi Ciotti riferisce di sensazionali e miracolose cure alternative agli interventi chirurgici e alle terapie canoniche. A rendere più credibile il video fake è il fatto che Don Ciotti sembra parlare all’evento del 24 marzo scorso dell’Università di Tor Vergata organizzato in occasione della Giornata contro le mafie. Il prete era realmente uno dei relatori della manifestazione, con l’inganno che è dunque molto più strutturato e credibile agli occhi dei meno attenti.

Il finto messaggio ai malati di Don Ciotti

I truffatori hanno saputo ben utilizzare il potenziale dell’intelligenza artificiale, tanto che anche la voce clonata di Don Ciotti appare non troppo lontana dall’originale. Con aria sofferente, il finto prete nel video dice: “I medici ci nascondono la verità dicendo che i dolori articolari possono essere curati solo con la chirurgia. In realtà le malattie delle articolazioni e delle ossa possono essere curate comodamente da casa. Ho sofferto di osteotriti al ginocchio, ho speso molto tempo e denaro per medici e massaggiatori ma non sono riusciti a liberarmi dal dolore”.

“Sono stato fortunato – aggiunge – perché Dio mi ha indirizzato verso un medico onesto. Il dottore ha trascorso molti anni a studiare il modo naturale di trattare varie malattie. Ed è stato in grado di selezionare gli ingredienti che aiutano il corpo a riparare la cartilagine e le articolazioni a livello cellulare senza interventi chirurgici. In una settimana ero completamente libero dal dolore al ginocchio e potevo camminare di nuovo normalmente. Se soffrite di artrite, osteoartrite, osteocondrosi, reumatismi, ernia del disco, deformità valgo e altre patologie articolari e ossee – conclude – potete curarle con una semplice ricetta fatta in casa. Il medico ha pubblicato gratuitamente questa ricetta. Per leggerla cliccate il pulsante qui sotto”.

Tutto falso, con il materiale che ora è nelle mani della magistratura che indagherà per arrivare ai responsabili di questa grave truffa ai danni delle persone malate.