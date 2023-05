Comprare e vendere casa, in aiuto delle agenzie immobiliari arriva PAM di MUTUIcasa

Fonte: MUTUIcasa

In una fase così delicata per la ricerca di un mutuo o di un prestito, con i tassi di interesse alle stelle e pronti a incassare un nuovo rialzo, anche per gli stessi agenti immobiliari non è semplice orientarsi nella giungla creditizia che cresce rigogliosa in tutta Italia. Le offerte delle banche rivolte a chi ha bisogno di un finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, o a chi necessita di liquidità, sono davvero tantissime, ma non sempre limpide e immediate.

In questo senso è molto utile affidarsi ad esperti che conoscano bene il mercato immobiliare e tutte le sue pieghe, in modo da farsi consigliare al meglio nella scelta del finanziamento che meglio si adatta alle esigenze di ciascun cliente. Ma, dicevamo, anche per gli addetti ai lavori non è sempre chiaro quale sia la scelta migliore. Motivo per cui alcune realtà affermate del settore immobiliare da tempo investono su sistemi che aiutino anche i consulenti nel loro rapporto con chi vuole comprare o vendere casa.

Ad esempio, MUTUIcasa mette a disposizione delle agenzie immobiliari e dei consulenti del credito partner una speciale piattaforma online creata ad hoc che riesce a fornire risposte particolarmente veloci e puntuali sulla possibilità e sulle modalità di erogazione di un mutuo.

PAM, la Piattaforma Analisi Mutui di MUTUIcasa

PAM, la Piattaforma Analisi Mutui di MUTUIcasa, grazie a un aggiornamento e a un’implementazione continui è in grado di restituire un piano di finanziamento pari al tempo dell’inserimento dati nella piattaforma, fatti salvi naturalmente la perizia di un tecnico sull’immobile in questione e il controllo sulla banca dati del cliente.

Le agenzie immobiliari che scelgono di lavorare con questa piattaforma riescono a gestire meglio il rapporto sia con il venditore dell’immobile che con il probabile acquirente, perché in pochissimi minuti riescono ad ottenere elementi che consentono, davvero, di valutare l’efficacia e le potenzialità di acquisto dei propri clienti. Insomma, enorme risparmio di tempo e, soprattutto, risultato veloce, sicuro e vantaggioso.

MUTUIcasa, fondata nel 2001 dall’attuale AD del Gruppo Paolo Ferrari, è il primo mediatore creditizio di Brescia e provincia ma oggi è presente in tutta Italia come leader nella ricerca di mutui. Nel corso degli anni si è specializzata in mutui per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, per ottenere liquidità e per surrogare un mutuo precedentemente acceso.

Nel Gruppo sono confluite le conoscenze acquisite in oltre 25 anni di esperienza nel settore immobiliare, giuridico e creditizio, con un solo, unico, obiettivo: offrire una consulenza a 360 gradi con competenza, trasparenza e professionalità, a tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’acquisto di un immobile o ripianificare i propri impegni finanziari. Un finanziamento utile, e senza sorprese.

Grazie a condizioni esclusive sottoscritte con le principali banche che operano in Italia, MUTUIcasa permette di raggiungere risultati altamente competitivi rispetto a quelli medi di mercato. Forte dei suoi 20 anni di esperienza sul mercato immobiliare, e grazie alla sua affidabilità, alla rapidità di analisi e risposta e alla capacità di assicurare l’accesso a mutui anche al 100% e a tassi decisamente agevolati, la società è particolarmente attraente per i clienti, e di conseguenza per i mediatori.

Già al primo appuntamento il consulente redige una rapida analisi della richiesta creditizia del cliente e viene data la delibera del mutuo, salvo controllo Crif, Cr e perizia dell’immobile. Per le aziende, poi, che abbiano bisogno di liquidità in tempi veloci, MUTUIcasa fornisce assistenza per accedere al finanziamento Fintech e ottenere il denaro in appena 20 giorni.

Una delle particolarità è proprio l’attenzione personalizzata che viene offerta ai clienti nella consulenza e nell’assistenza, grazie a un team di lavoro esperto nell’analisi del credito e in grado di rispondere rapidamente e correttamente a qualunque dubbio.

La società offre ad esempio la possibilità di far controllare l’immobile in acquisto: nello specifico, le verifiche riguardano il catasto, le ipoteche volontarie, le ipoteche giudiziali, le ipoteche legali, i pregiudizievoli e le trascrizioni degli ultimi 20/30 anni. Dalle statistiche interne emerge che circa il 40% degli immobili in acquisto ha almeno un problema riguardante i settori che possono essere controllati: questo tipo di controllo accurato permette ai clienti di acquistare con la massima tranquillità e serenità, pagando il giusto.

Infine, MUTUIcasa è cresciuta allargando il suo perimetro ad altri servizi, come la cessione del quinto, il prestito personale e il servizio assicurazioni per la casa e la persona. Sempre mettendo al centro la sostenibilità, sociale e ambientale, l’innovazione in tutte le sue forme e il benessere dei propri clienti, come testimoniato dal bilancio sociale e dalle numerose azioni di solidarietà portate avanti, come durante la pandemia.