Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Nuove multe per i monopattini.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le sanzioni previste dal Codice della Strada. Su 795 multe, solo 66 sono aumentate, mentre tutte le altre sono diminuite, alcune anche in maniera significativa. Dal Ministero apprendiamo che nel complesso l’impianto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando che una parte degli incrementi è di pochi euro.

In alcuni casi, però, gli incrementi sono piuttosto consistenti, come per le violazioni gravi: per esempio, la violazione dell’obbligo di assicurazione per il veicolo passa da 866 a 1.000 euro. Dentro la nuova tabella ci sono anche fattispecie sanzionatorie nuove, che non avevano una propria sanzione ad hoc e che ponevano problemi interpretativi e applicativi. Si tratta di 85 casi, l’11% del totale della nuova tabella, nelle quali rientra anche la circolazione con i monopattini se di intralcio ai pedoni o sul marciapiede. In questi casi, la multa varia da 40 fino a 160 euro.

Codice della Strada: nuove sanzioni e aumento prezzi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso agli operatori e alle associazioni di settore la tabella con le nuove sanzioni previste dal Codice della Strada. Si tratta di 795 multe che prevedono in generale una riduzione dei costi e solo nell’8% dei casi un aumento dell’importo. Questi aumenti sono in molti casi di pochi euro, mentre per le infrazioni stradali più gravi possono aumentare anche di molto.

Dentro la tabella ci sono anche nuove sanzioni, quelle in precedenza non descritte perché relative a nuovi mezzi come i monopattini. Si parla infatti di nuovi divieti o, meglio ancora, di nuovi comportamenti segnalati che avranno una specifica sanzione per diminuire le difficoltà interpretative e applicative in caso di violazione.

È importante sottolineare che la tabella diffusa non indica l’immediata entrata in vigore delle nuove multe: saranno prima infatti revisionate e solo dopo l’approvazione di possibili modifiche si stabiliranno gli effettivi importi e le nuove fattispecie di reato che diventeranno applicabili.

L’uso del monopattino: multe fino a 160 euro

Novità della tabella è la stretta sui monopattini. Sappiamo già che nel corso del tempo sono state incrementate le regole per la circolazione a bordo dei monopattini, come la limitazione dei veicoli con motore più potente o l’obbligo di indossare protezioni di sicurezza.

Il passaggio successivo è stato quello di mettere in sicurezza anche i pedoni. Infatti, le nuove sanzioni, che partono non tanto da divieti quanto da indicazioni di comportamento corretto, puntano a non creare intralcio ai pedoni in circolazione.

La proposta di sanzione passerebbe da 40 a 160 euro, la stessa fascia della multa prevista in caso di circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote.

La sanzione che aumenta di più

La sanzione che aumenta di più nella tabella proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda una delle infrazioni più gravi, ovvero la circolazione del veicolo senza assicurazione.

La proposta è quella di passare dagli attuali 866 euro a 1.000 euro per chi non assicura il veicolo. Altri aumenti riguardano le violazioni delle regole di precedenza durante le manovre, come l’immissione nel traffico, la retromarcia e l’inversione di marcia. In questo caso si tratta di un aumento più contenuto, ma comunque maggiore dei pochi euro di tutte le altre sanzioni aggiornate nella tabella. Si passerebbe infatti da 42 a 80 euro: in pratica, la multa raddoppierebbe.

Si attende ora l’esito della revisione e la conferma dei nuovi importi delle sanzioni del Codice della Strada.