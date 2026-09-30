123RF Stangata sulla luce, bollette in aumento del 37,3% da ottobre

Nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora in regime di Maggior Tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.

Nel frattempo, il mercato libero propone nuove offerte promozionali. Eni Plenitude lancia una proposta a prezzo fisso con il 30% di sconto su luce e gas, mentre Enel e A2A propongono tariffe che, secondo quanto comunicato dalle società, sono già inferiori di circa il 50% rispetto al prezzo medio all’ingrosso. Ma oltre a queste ci sono molte altre offerte convenienti per le famiglie italiane.

Perché aumenta la bolletta in autunno

Secondo Arera, l’aumento è legato principalmente alla crescita dei costi di acquisto dell’energia elettrica. A incidere sono sia le attese di aumento del prezzo all’ingrosso (PUN) nel prossimo trimestre sia i prezzi, già nel terzo trimestre, risultati superiori alle stime di giugno.

A pesare è soprattutto l’instabilità geopolitica internazionale, che continua a influenzare i prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale, al quale restano strettamente legati anche i prezzi all’ingrosso dell’elettricità.

Per il “cliente tipo” vulnerabile, la spesa annuale nel 2026 si attesterà a 665,38 euro, in aumento del 9,3% rispetto ai 608,72 euro del 2025.

Codacons: “Una spesa di oltre 850 euro all’anno”

Il Codacons ha elaborato una stima dell’impatto dei rincari sui consumatori. Secondo i calcoli dell’associazione, con le nuove tariffe la bolletta media della luce per gli utenti vulnerabili salirà dal 1° ottobre a 868,6 euro all’anno, considerando un consumo di 2.000 kWh e prezzi costanti. Rispetto alla spesa annualizzata del terzo trimestre, l’aumento sarebbe di 236 euro.

Se si includono anche le forniture di gas, stimate a 1.581 euro all’anno, la spesa energetica complessiva per un utente vulnerabile arriverebbe a 2.449,6 euro.

Le offerte più convenienti

Di fronte ai rincari annunciati da Arera, diversi operatori del mercato libero propongono offerte promozionali basate su sconti percentuali, prezzi bloccati per periodi medio-lunghi e tariffe indicizzate al PUN con spread ridotti. È il caso di Eni, Enel e A2A, che hanno iniziato a proporre offerte con forti sconti sulle bollette.

Tra le offerte più vantaggiose figura però Reset Mini di Reset Energia, con un costo mensile stimato di 32,9 euro. Si tratta di una proposta riservata ai nuovi clienti, attivabile fino al 30 settembre 2026, con una componente energia a prezzo fisso e un contributo fisso mensile.

C’è poi Luce RELAX Fix 36 di Pulsee, che blocca per tre anni il prezzo della componente energia. L’offerta include energia elettrica da fonti rinnovabili certificate e servizi digitali per gestire forniture e consumi.

Tra le altre proposte figura Più Controllo Active Easy Casa Luce di Hera, con un costo mensile stimato di 36,04 euro. C’è poi Più Controllo Flat Easy Casa Luce sempre di Hera Comm, con un costo stimato di 37,44 euro al mese e attivabile fino al 7 ottobre 2026.