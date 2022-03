Welfare Index PMI, il progetto di Generali Italia che misura il benessere dei dipendenti

Il Welfare Index PMI è l’indice che valuta il livello di Welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. Per realizzare l’indice 2021 sono state intervistate oltre 6000 aziende italiane provenienti da tutti i settori produttivi, rispetto alle iniziative da loro realizzate per i dipendenti. Il rapporto mette in luce una forte correlazione tra benessere personale e aumento della produttività aziendale: il Covid-19 ha dimostrato quanto il Welfare sia un punto di forza a livello strategico per affrontare il contesto e per contribuire alla ripresa sostenibile del Paese.

Le PMI con un Welfare aziendale più virtuoso, infatti, sono state in grado di affrontare il contesto Covid-19 in maniera proattiva, divenendo punto di riferimento per la comunità in ambito sanità, sicurezza, assistenza, formazione e conciliazione vita-lavoro. Il Welfare, fa crescere l’impresa in termini di produttività e occupazione, come conferma il modello di analisi, realizzato in collaborazione con Cerved, che misura gli impatti sui risultati di bilancio.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione, sono stati introdotti nuovi indicatori che permettono di valutare le attività di welfare aziendale sotto diversi aspetti: gli indicatori di iniziativa, che misurano l’ampiezza delle misure di welfare e l’intensità delle iniziative in ogni area di analisi; indicatori di capacità gestionale, che misurano – tra il resto – la proattività delle imprese e il coinvolgimento dei lavoratori; gli indicatori di performance, misurano i livelli effettivi di attuazione delle iniziative e i risultati ottenuti.

Scopri i risultati dell’indagine Welfare Index PMI 2021 👉 https://www.welfareindexpmi.it/wp-content/uploads/2021/09/Welfare-Index-PMI-Rapporto-in-sintesi-2021.pdf