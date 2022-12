Teleperformance Italia è tra i “Best Workplaces for Millennials 2022”

Nuovo traguardo raggiunto per Teleperformance Italia, che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di “Best Workplaces for Millennials 2022”. La classifica è stata stilata da Great Place to Work Italia, che da sei anni si impegna a segnalare positivamente quelle che sono le aziende più attrattive per i giovani in base alle qualità dei luoghi di lavoro.

La classifica viene stilata in gran parte tenendo conto di quelle che sono le opinioni dei millennials, raccolte attraverso survey e questionari che analizzano i vari ambienti di lavoro e Teleperformance Italia ha raggiunto lo status di eccellenza in questo ambito. Nello specifico, la classifica tiene conto della relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro, l’attenzione dell’organizzazione alle esigenze ed al benessere dei dipendenti e l’impegno nel settore sociale a supporto di chi è più in difficoltà

Gianluca Bilancioni, Direttore delle Risorse Umane di Teleperformance Italia ha commentato così il traguardo raggiunto: “Essere riconosciuti come Millenian-friendly è davvero una bella notizia. Tanto più riusciremo ad attrarre e a mantenere i giovani talenti, tanto più saremo in grado di ascoltarli e soddisfarne le esigenze professionali e private tanto più saremo competitivi in un mercato sempre più concorrenziale”.

Il motto di Teleperformance, “We are a People Company”, riassume perfettamente il modus operandi dell’azienda di credere nel lavoro delle persone e nel raggiungimento degli obiettivi attraverso il gioco di squadra e l’impegno dei dipendenti. L’essere stato riconosciuto come “Best Workplaces for Millennials 2022” non è altro che l’ultimo traguardo raggiunto da Teleperformance Italia, da sempre attenta al benessere dei propri dipendenti, anche i più giovani.