Gli emendamenti presentati alla Camera puntano al blocco delle promozioni telefoniche e a nuove regole per ristoranti e negozi

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Emendamenti al Ddl Concorrenza.

Sono stati presentati gli emendamenti al Ddl Concorrenza, in esame alla Camera. Tra questi, per esempio, c’è un nuovo tentativo di contrastare le chiamate pubblicitarie indesiderate. Altri due emendamenti, invece, firmati da Lega e Forza Italia, puntano a intervenire sul Codice del Consumo, introducendo il blocco delle comunicazioni commerciali telefoniche.

Ci sono poi tutta una serie di tentativi di modifica ai limiti che impediscono ai commercianti di proporre offerte al ribasso sui prodotti nel periodo precedente i saldi stagionali e, infine, torna la proposta sulla doggy bag per chi non riesce a consumare completamente il pasto al ristorante. Vediamo quali sono le possibili novità e come queste potrebbero impattare sul portafoglio dei cittadini.

Telemarketing: verso il divieto generalizzato

Un emendamento al Ddl Concorrenza punta a contrastare le chiamate pubblicitarie indesiderate. È la maggioranza a proporre l’emendamento per ampliare le restrizioni per la vendita telefonica di contratti relativi alle forniture di luce e gas.

Sono due gli emendamenti firmati da Lega e Forza Italia che chiedono di intervenire sul Codice del Consumo. Con gli emendamenti si vuole introdurre il blocco delle comunicazioni commerciali telefoniche di qualsiasi natura, dai messaggi alle chiamate.

Ma sono diverse le iniziative legate al divieto al telemarketing, sostenute anche da Fratelli d’Italia e Italia Viva, per quanto più circoscritte.

Call center a risposta rapida

Fratelli d’Italia ha firmato un emendamento che chiede tempi più brevi per i call center. Chi ha bisogno di assistenza telefonica la deve ottenere entro 150 secondi: questa è la proposta di modifica al disegno di legge sulla concorrenza.

La richiesta è quella di spingere le aziende a modificare il proprio impianto di assistenza affinché questa assicuri al consumatore il contatto con un operatore umano entro 150 secondi dall’inizio della chiamata, evitando attese troppo prolungate.

Sconti anche prima dei saldi

Un emendamento presentato da Lega e Movimento 5 Stelle punta invece a eliminare i vincoli che impediscono la proposta di offerte al ribasso sui prodotti nel periodo precedente i saldi stagionali. La modifica permetterebbe ai commercianti di organizzare iniziative promozionali senza dover rispettare l’intervallo temporale in vigore al momento.

FederModa Italia-Confcommercio però non è convinta della proposta perché l’eliminazione delle restrizioni rischierebbe di creare confusione tra i consumatori. Soprattutto, sottolineano, non garantirebbe le condizioni di concorrenza equilibrata tra piccoli negozi e grandi gruppi della distribuzione che possono permettersi un maggior utilizzo di offerte tutto l’anno.

Doggy bag al ristorante

C’è poi il ritorno della proposta della doggy bag per i clienti che non finiscono di consumare i piatti al ristorante e chiedono di poterli riportare a casa.

Era una misura già prevista nel Ddl Concorrenza, ma esclusa dal testo poi approvato dal Consiglio dei Ministri. Oggi ritorna come proposta della Lega con firma sull’emendamento di Andreuzza, Di Mattina e Toccalini.

Questi chiedono di modificare il testo per permettere ai clienti di chiedere ai ristoranti, o ad altri esercizi che somministrano cibo e bevande, l’asporto di prodotti già pagati. La finalità dichiarata è quella di ridurre gli sprechi alimentari e incentivare comportamenti più sostenibili.

Gli altri emendamenti

Velocemente chiudiamo la lista degli emendamenti presentati con la richiesta di maggiore autonomia ai Comuni per preservare e contrastare il deterioramento del tessuto commerciale. Si tratta di una proposta della Lega, che punta a individuare specifici locali e zone dei centri storici nei quali introdurre delle disposizioni particolari per gli esercizi commerciali.

C’è poi la richiesta di prorogare di un altro anno la permanenza del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici del regime transitorio sull’elettricità e, infine, 23 proposte presentate dal deputato di Azione in Commissione Attività Produttive alla Camera.

Tra queste: