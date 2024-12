Fonte: 123RF Durante le festività, si prevede un significativo aumento della raccolta differenziata di plastica, vetro e carta, con impatti varibiali a seconda del territorio

Nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, si prevede, anche per il 2024, un incremento significativo nella quantità di imballaggi raccolti nelle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. Le prime stime fornite dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) indicano un aumento dei flussi di imballaggi a fine vita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con un impatto variegato nelle diverse zone del Paese.

Secondo le previsioni, gli imballaggi in plastica e vetro potrebbero registrare un aumento che varia tra il 7% e il 10%, mentre per la carta, l’incremento potrebbe raggiungere punte fino al 15%. Questa crescita, legata principalmente all’aumento dei consumi durante le festività, rappresenta una sfida per i sistemi di gestione dei rifiuti urbani, che devono far fronte a un volume di materiali da trattare e riciclare significativamente superiore rispetto alla normale attività quotidiana.

Le festività di fine anno sono, infatti, un periodo di picco per la produzione di rifiuti da imballaggio, dato il maggiore acquisto di beni di consumo e la preparazione di pranzi e cene. Questo scenario mette in evidenza l’importanza di una gestione sostenibile e efficace dei rifiuti, per evitare un impatto negativo sull’ambiente e garantire il corretto recupero e riciclaggio di questi materiali.

L’aumento previsto nella raccolta degli imballaggi richiede, quindi, un maggiore impegno da parte delle amministrazioni locali e dei cittadini, per assicurare che il sistema di raccolta differenziata possa affrontare al meglio questo incremento. È fondamentale, infatti, che la cittadinanza continui a mantenere alta l’attenzione sulla corretta separazione dei rifiuti, per facilitare il trattamento e il riciclo degli imballaggi, riducendo al minimo l’impatto ambientale di questo periodo di maggiore produzione di rifiuti.

Previsioni sul comportamento delle raccolte differenziate durante le festività. le stime del Conai

Il Conai ha recentemente effettuato un primo confronto tra i dati storici delle raccolte differenziate e le nuove informazioni fornite dai gestori delle principali città italiane. Questo confronto ha permesso di formulare le prime previsioni per l’incremento della raccolta di imballaggi durante le festività di fine anno. A spiegare il processo di analisi è stato Fabio Costarella, vicedirettore generale del Conai, che ha evidenziato come i dati raccolti abbiano portato a queste stime preliminari.

“Il primo confronto che il Consorzio ha effettuato a campione fra i dati degli anni passati e i nuovi numeri dei gestori di alcune città italiane ci porta a fare questo tipo di previsione” ha affermato Costarella, sottolineando la difficoltà di tracciare un quadro preciso a causa delle variabili economiche e sociali in atto. L’economia nazionale, infatti, attraversa una fase che, seppur in ripresa, si presenta ancora delicata, con una contrazione dei consumi in vari settori.

Nonostante le difficoltà nell’anticipare gli effetti precisi delle festività sulle raccolte differenziate, Costarella ha sottolineato che è difficile prevedere se i volumi di imballaggi raccolti nel 2024 seguiranno l’andamento positivo registrato nel 2022 o se, come nel 2023, si assisterà a un aumento meno marcato. Tuttavia, l’aumento dei consumi, che si manifesta regolarmente tra dicembre e gennaio, suggerisce una probabile crescita nelle quantità di materiali destinati alla raccolta differenziata.

In un contesto economico instabile, il Conai si prepara a gestire un flusso maggiore di rifiuti da imballaggio e a monitorare l’efficacia delle operazioni di separazione e riciclo. Questo periodo di festività rappresenta, infatti, un’opportunità per testare la reattività del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di migliorare il trattamento dei materiali e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

L’analisi di Conai si basa su un mix di dati storici e previsioni economiche, che prendono in considerazione il comportamento dei consumatori durante le festività. Sebbene l’incertezza resti alta, è ragionevole aspettarsi un aumento dei volumi di raccolta differenziata, vista l’abitudine consolidata dei cittadini a separare correttamente i rifiuti, soprattutto in periodi di picco come quello natalizio.

Boom di imballaggi a Natale: l’appello al corretto conferimento

Ogni anno, il periodo delle festività di fine anno comporta un incremento della produzione di rifiuti, soprattutto sotto forma di carta e cartone. Tra gli imballaggi più comuni, si trovano principalmente scatole, carta regalo e buste che vengono spedite o consegnate di persona. Questi materiali, se correttamente differenziati, possono essere riciclati, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Anche plastica e vetro vedono un aumento nei flussi di rifiuti: i principali materiali di plastica includono film e involucri, mentre per il vetro si tratta principalmente di bottiglie di vino e liquori.

Secondo Fabio Costarella, in molte aree italiane le previsioni di aumento potrebbero essere addirittura superiori a quanto stimato inizialmente. Questo potrebbe essere attribuito a vari fattori che hanno influenzato i consumi negli ultimi anni, come la pandemia, la crisi energetica e la flessione dei consumi. Questi elementi hanno reso le previsioni più difficili rispetto agli anni precedenti al 2020.

Costarella sottolinea che, anche se i numeri definitivi dovranno essere confermati l’anno prossimo, è essenziale che i cittadini prestino attenzione alla raccolta differenziata durante le festività. Le percentuali di raccolta potrebbero superare le aspettative in alcune province, ma la gestione corretta dei flussi di imballaggi a fine vita dipende da un comportamento accurato e consapevole da parte dei cittadini.

La separazione corretta dei rifiuti tra carta, plastica e vetro è cruciale per evitare errori che potrebbero compromettere la qualità delle raccolte differenziate e ridurre l’efficacia del processo di riciclo. Nonostante le previsioni, il paese è in grado di gestire un incremento dei rifiuti natalizi, a condizione che venga garantita una differenziazione accurata da parte della popolazione, specialmente nei mesi di dicembre e gennaio.

In questo periodo, infatti, la raccolta differenziata è ancora più importante per il rispetto degli obiettivi di sostenibilità e per contribuire al modello di economia circolare che l’Italia sta cercando di promuovere.

Raccolta differenziata durante le feste, guida ai corretti conferimenti

Durante il periodo natalizio, una corretta differenziazione dei rifiuti è essenziale per la gestione degli imballaggi, in particolare per carta, vetro e plastica. Fabio Costarella, vicedirettore del Conai, fornisce alcune indicazioni pratiche per evitare errori e contribuire alla sostenibilità.

Carta : la carta da pacco è riciclabile e va conferita con carta e cartone , così come la carta dei regali e i pack di pandoro e panettone. Gli scontrini non devono essere riciclati, in quanto sono realizzati con carta chimica . Attenzione anche alla carta oleata e alla carta da forno , che non sono riciclabili, a meno che non sia indicato diversamente.

: la è riciclabile e va conferita con , così come la carta dei regali e i pack di pandoro e panettone. Gli non devono essere riciclati, in quanto sono realizzati con . Attenzione anche alla e alla , che non sono riciclabili, a meno che non sia indicato diversamente. Vetro : non bisogna conferire gli addobbi natalizi o il vetro borosilicato (es. pirofile) nella raccolta del vetro, poiché non appartengono a imballaggi riciclabili. I bicchieri di cristallo , se rotti, vanno nell’indifferenziato, poiché il cristallo contiene piombo e compromette il riciclo del vetro. Le scatole di legno in cui vengono regalate bottiglie di liquore o vino devono essere portate all’ isola ecologica .

: non bisogna conferire gli o il (es. pirofile) nella raccolta del vetro, poiché non appartengono a imballaggi riciclabili. I , se rotti, vanno nell’indifferenziato, poiché il cristallo contiene e compromette il riciclo del vetro. Le in cui vengono regalate bottiglie di liquore o vino devono essere portate all’ . Plastica: oggetti come giocattoli rotti devono essere conferiti nell’indifferenziato o portati all’isola ecologica. È importante svuotare tutti gli imballaggi prima di conferirli nella raccolta differenziata, schiacciare gli imballaggi flessibili per occupare meno spazio e rimuovere le etichette coprenti da flaconi e bottiglie.

Costarella sottolinea come, con oltre il 75% di imballaggi riciclati, l’Italia sia un leader in Europa nell’economia circolare. Tuttavia, per mantenere e migliorare questi risultati, è fondamentale l’impegno collettivo, specialmente durante le festività, per garantire una corretta separazione dei rifiuti e rafforzare il modello virtuoso di sostenibilità.