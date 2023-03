L’inquinamento danneggia anche il nostro olfatto

Secondo il nuovo report di Legambiente, molte città italiane stanno ancora lottando con alti livelli di inquinamento atmosferico, soprattutto per quanto riguarda le polveri sottili (PM10, PM2.5) e il biossido di azoto (NO2). Anche se nessuna città ha superato il limite previsto dalla normativa vigente per il PM10, il report ha evidenziato come ciò non sia sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria. Inoltre, solo il 24% delle città (23 su 95) ha rispettato la soglia di 20 µg/mc per il PM10, il che significa che ben 72 città sarebbero fuorilegge.