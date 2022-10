Le 10 città più inquinate d’Italia: la classifica di Legambiente

Come ogni anno in autunno dobbiamo fare i conti con i limiti delle nostre città, per quanto riguarda la qualità dell’aria. Legambiente ha diffuso il nuovo rapporto Mal’aria 2022- edizione autunnale , che fotografa la qualità dell’aria delle più importanti città d’Italia, da gennaio a ottobre. Il report indica quali sono le più inquinate, cioè quelle che hanno oltrepassato i limiti di PM10, MP2.5 (particolato aerodisperso) e NO2 (Biossido di azoto), fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’inquinamento atmosferico è, presumibilmente, il più nocivo tra tutti , perché poco visibile, ma sempre più presente nelle aree urbane. Vediamo quali sono le 10 città più inquinate del nostro Paese.