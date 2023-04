Kellogg Company, con Origins la sostenibilità parte dall’inizio della filiera

Fonte: 123rf

In merito all’approvvigionamento responsabile, l’azienda porta avanti il progetto Kellogg’s Origins, sviluppato a livello globale in collaborazione con migliaia di agricoltori, fornitori, piccoli imprenditori, scienziati e ONG per supportare gli agricoltori nelle sfide che riguardano la sfera ambientale, sociale ed economica. In che cosa consiste Kellogg’s Origins? In collaborazione con fornitori, istituti di ricerca e organizzazioni senza scopo di lucro il programma fornisce ai coltivatori la formazione e l’assistenza tecnica necessarie per migliorare le produttività agricola, con un occhio di riguardo al loro impatto ambientale, affiancandoli in progetti di rigenerazione del suolo, protezione di flora e fauna e riduzione di emissioni di gas serra.

Dal punto di vista sociale, il programma aiuta a migliorare le condizioni di vita degli agricoltori e il rispetto dei diritti umani. Nel 2020, i programmi Origins attivi erano più di 40 e i coltivatori coinvolti erano già 440.000 in tutto il mondo: dagli Stati Uniti all’Africa, dal Sud America all’Europa e anche in Asia. L’obiettivo è quello di raggiungere 1 milione di agricoltori e piccoli proprietari e donne a favore della resilienza climatica, sociale e finanziaria entro il 2030.

Per Kellogg’s, la sostenibilità è un percorso che riguarda la catena di valore nella sua interezza e attraversa tutta la filiera: dal raccolto alla produzione fino al consumo. Nella visione dell’azienda non si può quindi raggiungere l’obiettivo della sostenibilità senza un impegno congiunto da parte di tutti gli attori della filiera. Con Origins, Kellogg dà vita ad un percorso virtuoso che accompagna tutta la produzione.