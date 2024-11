Quella di Baku, in Azerbaijan , dall'11 al 22 novembre 2024, è l'ultima Cop in ordine di tempo. La Conferenza delle parti, questo il significato dell'acronimo (in inglese Conference of the Parties), ha alle sue spalle una lunga storia, una storia di conferenze, impegni, negoziazioni e accordi internazionali sul clima. Tutto questo ha contribuito a definire l'approccio a livello governativo e globale, al