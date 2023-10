Trend, scenari e visioni sostenibili: torna la convention annuale di Assium

Si tratta dell'evento di riferimento per il settore delle utilities in Italia, che quest'anno riflette sul valore dell’associazionismo virtuoso e della condivisione di obiettivi comuni.

L’attesissimo appuntamento annuale dei professionisti e delle aziende iscritte ad Assium (Associazione Italiana Utility Manager) sta scaldando i motori. La convention è diventata in soli tre anni il punto di riferimento degli addetti ai lavori e degli opinion leader del mercato utilities e ha individuato quest’anno un tema che sintetizza l’attenzione riservata alla rete delle associazioni, che hanno saputo unire le proprie competenze facendo emergere distorsioni e pratiche illecite del settore, con azioni finalizzate a tutelare i consumatori e distinguere i professionisti certificati.

“L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro” è questo il motto che conduce i professionisti che parteciperanno alla realizzazione di obiettivi comuni con un impatto positivo sulla collettività. Attraverso panel formativi e ispirazionali, Assium invita a riflettere sul valore dell’associazionismo virtuoso, e sull’unione delle forze verso obiettivi di sostenibilità economica ed ecologica. “La convention annuale di Assium, tra gli addetti ai lavori, è sentita come l’evento di riferimento del settore utilities – ha sottolineato il Presidente di Assium, Federico Bevilacqua. “L’Utility Manager certificato è considerato una figura strategica capace di stare dalla parte dei consumatori e di alzare la reputazione di tutti i players delle utilities che agiscono con correttezza ed etica”.

L’evento si svolgerà all’Auditorium Confindustria presso il Kilometro Rosso di Bergamo, una location che rappresenta ormai uno dei poli tecnologici più all’avanguardia del nostro Paese, un contesto moderno in cui si progetta il futuro unendo risorse e competenze multidisciplinari. Moltissimi gli ospiti e gli speech di valore, tra i quali quello di Oscar di Montigny – scrittore, divulgatore e keynote speaker – che parlerà de “Le tre energie del Leader del futuro: inclusione, diversità, equità”; o ancora quello ispirazionale di Daniele Viganò – scrittore – che partendo da una riflessione sul tempo mostrerà come “The future starts now”; e ancora lo speech formativo di PRESS RELEASE 10/2023 Giuseppe Dell’Acqua Brunone, CEO di Revoluce e CMO Stantup o quello divulgativo di Paolo Mutinelli, Head of Solutions & Go to Market Eolo, su “Digitalizzazione e inclusione, la sfida del futuro!”.