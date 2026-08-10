I laghi italiani valgono molto più di una cartolina: sono destinazioni turistiche, riserve d’acqua, mercati immobiliari e termometri della crisi climatica.

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Dal Garda al Como, dal Maggiore al Trasimeno, i laghi sono diventati uno dei luoghi in cui si vede meglio il nuovo equilibrio tra ricchezza e fragilità. Attirano turisti, investitori e seconde case, ma devono fare i conti con siccità, inquinamento, consumi estivi, reti idriche, pressione immobiliare e livelli d’acqua sempre più instabili.

Il lago non è più solo vacanza

Per molto tempo i laghi italiani sono stati raccontati come un’alternativa gentile al mare: meno folla, meno caos, paesaggi ordinati, borghi, ville, battelli, campeggi, seconde case, passeggiate, vela, ristoranti affacciati sull’acqua. Oggi questa immagine non basta più.

Il lago è diventato una piattaforma economica complessa. È turismo, mercato immobiliare, acqua dolce, energia, agricoltura, logistica locale, accoglienza, sport, ristorazione, qualità della vita. Una risorsa che produce valore proprio perché appare stabile, elegante, accessibile, ma la sua forza è anche la sua fragilità.

A differenza del mare, il lago è un sistema chiuso o semi-chiuso. Quello che entra, resta più a lungo. Inquinanti, scarichi, nutrienti, microplastiche, pressione turistica, variazioni di livello, consumo di suolo e cambiamenti climatici si accumulano in uno spazio limitato. È per questo che i laghi sono diventati uno dei termometri più precisi del nuovo rapporto tra economia e ambiente.

Il turismo lacustre è già una potenza economica

Il caso più evidente è il Lago di Garda. Nel 2025 il sistema gardesano ha superato i 27 milioni di presenze turistiche, avvicinandosi alla soglia dei 28 milioni. È una dimensione da grande destinazione europea, non più da turismo locale o stagionale.

Un lago di queste dimensioni non vive soltanto di alberghi. Attorno all’acqua ruotano campeggi, villaggi, affitti brevi, ristoranti, bar, noleggi, battelli, parchi divertimento, terme, sport acquatici, eventi, cantine, piste ciclabili, porti turistici, manutenzioni, agenzie immobiliari e servizi. Il lago diventa un moltiplicatore.

La differenza rispetto a molte località balneari è che il turismo lacustre può funzionare più a lungo durante l’anno. Primavera, ponti, weekend, turismo straniero, sport, natura, enogastronomia e smart working hanno allungato la stagione. Più la stagione si allunga, più cresce la pressione su acqua, depurazione, mobilità, case e servizi locali.

La ricchezza del lago, quindi, non è solo quante persone arrivano. È quante il territorio ne riesce ad accogliere senza consumare la risorsa che lo rende attrattivo.

Seconde case e prezzi: il lago come bene rifugio

Il secondo segnale arriva dal mercato immobiliare. Le case al lago continuano ad attrarre italiani e stranieri. Nella seconda parte del 2025, secondo Tecnocasa, i prezzi nelle località di lago sono aumentati dell’1,4%, con il Garda a +2% e la sponda veronese a +4%. Altre analisi di mercato indicano per il Lago di Garda valori medi tra i più alti d’Italia per le abitazioni lacustri, con quotazioni che in alcune aree superano abbondantemente la media nazionale delle località di villeggiatura.

Il punto non è solo il prezzo. È il cambiamento del desiderio. La casa al lago non è più soltanto la seconda casa classica per l’estate. Per una parte crescente della domanda internazionale diventa residenza lunga, investimento, luogo ibrido tra vacanza e lavoro, bene patrimoniale da mettere a reddito, asset familiare.

Il Lago di Como è il caso più noto: ville, borghi, domanda estera, lusso, affitti brevi e residenzialità internazionale, ma la stessa dinamica, con intensità diverse, riguarda Garda, Maggiore, Iseo, Bolsena, Orta, Trasimeno.

Il rischio è che la ricchezza immobiliare produca una frattura. Da un lato aumenta il valore patrimoniale dei proprietari. Dall’altro crescono prezzi, affitti, pressione turistica e difficoltà abitative per residenti, lavoratori stagionali e giovani famiglie. Un lago che diventa troppo desiderabile può diventare meno abitabile.

L’acqua dolce è il vero capitale nascosto

La ricchezza dei laghi non sta solo nel turismo. Sta nell’acqua dolce. I laghi sono riserve naturali, regolatori idrici, serbatoi per agricoltura, energia, ecosistemi e territori. Quando il livello scende, non cambia solo il paesaggio: cambia la disponibilità di una risorsa strategica.

Nel 2026 il tema è tornato evidente. Le analisi di Legambiente sui laghi sotto pressione hanno segnalato dieci bacini italiani vulnerabili a crisi climatica, inquinamento e attività umane. Il Lago Maggiore, secondo i dati riportati nel dossier, ha perso 43 milioni di metri cubi d’acqua rispetto a fine giugno. Sul Trasimeno la siccità ha inciso perfino sulla navigazione.

Sono segnali economici, non solo ambientali. Se un lago perde acqua, possono risentirne turismo, agricoltura, ecosistemi, trasporti, pesca, qualità delle acque, paesaggio, attrattività immobiliare e servizi. Il livello del lago diventa una variabile economica, come il prezzo dell’energia o il costo del credito.

I numeri da ricordare

Indicatore Dato Perché conta Presenze turistiche sul Lago di Garda nel 2025 oltre 27 milioni, verso quota 28 milioni Mostra la dimensione europea del turismo lacustre italiano Aumento prezzi case nelle località di lago +1,4% nella seconda parte del 2025 Segnala l’attrattività immobiliare delle destinazioni lacustri Lago di Garda, prezzi immobiliari +2,0% Conferma la forza del principale mercato lacustre italiano Sponda veronese del Garda +4,0% Una delle aree più dinamiche secondo Tecnocasa Laghi sotto osservazione Legambiente 2026 10 Bacini vulnerabili a crisi climatica, inquinamento e pressione antropica Lago Maggiore -43 milioni di m³ rispetto a fine giugno Il livello idrico diventa variabile economica Punti lacustri oltre i limiti nel 2025 30% Segnale di criticità nei punti monitorati Monitoraggi lombardi 2025 17 punti critici su 32 Depurazione e scarichi restano il nodo più sensibile Turismo costiero e acquatico europeo centinaia di miliardi di ricavi annui Il turismo legato all’acqua è una grande industria, non solo tempo libero

Laghi pieni di turisti, ma anche di pressioni

Ogni estate i laghi devono reggere un paradosso. Sono cercati proprio perché offrono natura, acqua, frescura, bellezza, paesaggio, ma l’afflusso di persone aumenta consumi idrici, traffico, scarichi, rifiuti, domanda di servizi, impermeabilizzazione dei suoli, pressione sulle rive e richiesta di infrastrutture.

Il problema non è il turismo in sé. Il turismo è reddito, lavoro, impresa, valorizzazione territoriale. Il problema è il carico. Un piccolo Comune lacustre può moltiplicare la popolazione nei mesi estivi, ma non sempre dispone di reti, depuratori, parcheggi, trasporti pubblici, piste ciclabili, personale e servizi dimensionati per quei picchi.

L’economia del lago funziona se la risorsa resta integra. Se l’acqua peggiora, se le rive si consumano, se i residenti vengono espulsi dai prezzi, se i borghi diventano solo vetrine stagionali, il modello perde valore.

Inquinamento e depurazione: il costo che non si vede subito

La qualità delle acque è uno dei temi più delicati. Secondo Legambiente, nel 2025 il 30% dei punti monitorati nei laghi italiani risultava oltre i limiti di legge. Nei monitoraggi lombardi del 2025, su 32 punti analizzati tra Sebino, Garda, Como, Ceresio e Maggiore, 15 sono risultati fortemente inquinati e 2 inquinati.

Il dato non va letto come fotografia dell’intero lago, perché i campionamenti si concentrano spesso su punti critici: foci, canali, scarichi, aree dove la depurazione mostra fragilità, ma proprio per questo sono importanti. Indicano dove il sistema non regge.

Un lago inquinato non è solo un problema per bagnanti e ambiente. È un costo economico: meno attrattività, più controlli, più investimenti in depurazione, più rischio reputazionale, più conflitti tra Comuni, gestori, operatori turistici e residenti. La depurazione è una delle infrastrutture invisibili della ricchezza lacustre. Quando funziona, nessuno la nota. Quando non funziona, il lago paga.

Il clima cambia anche il valore delle case

Il mercato immobiliare dei laghi è sostenuto da bellezza, scarsità e reputazione, ma il clima introduce una variabile nuova: il rischio. Livelli d’acqua instabili, frane, alluvioni, ondate di calore, grandinate, siccità, incendi e dissesto possono cambiare nel tempo il valore percepito di una proprietà.

La casa vista lago resta un bene desiderato, ma non tutte le località hanno lo stesso grado di resilienza. Una zona con depurazione efficiente, mobilità sostenibile, rive protette, rete idrica solida, verde urbano, qualità dei servizi e buona governance può conservare valore meglio di una destinazione che vive solo di rendita paesaggistica.

La nuova domanda immobiliare non guarderà soltanto alla vista, alla terrazza o alla distanza dall’acqua. Guarderà anche a rischio idrogeologico, accessibilità, qualità dei servizi, costi energetici, disponibilità idrica e vivibilità fuori stagione.

Il lago del futuro non sarà soltanto bello. Dovrà essere affidabile.

Il Trasimeno mostra cosa succede quando il lago arretra

Il Lago Trasimeno è uno dei casi più istruttivi. È poco profondo, molto sensibile alla siccità e fortemente legato al territorio circostante. Quando il livello scende, il problema non riguarda solo l’ambiente. Riguarda navigazione, pesca, turismo, paesaggio, attività economiche, immagine della destinazione.

La sospensione o limitazione della navigazione non è un dettaglio tecnico. È la prova che l’acqua è infrastruttura. Se manca, si ferma una parte dell’economia locale.

Il Trasimeno ricorda che un lago non è un contenitore infinito. È un equilibrio tra piogge, evaporazione, prelievi, usi agricoli, gestione delle sponde, temperatura, biodiversità e attività umane. Quando uno di questi elementi cambia, l’intero sistema diventa più fragile.

Garda, Como, Maggiore: la ricchezza richiede governance

I grandi laghi del Nord hanno una forza economica enorme, ma anche una complessità amministrativa particolare. Spesso coinvolgono più Comuni, più province, più regioni, a volte anche relazioni transfrontaliere. Il lago non segue i confini amministrativi: l’acqua si muove, i turisti si spostano, gli effetti degli scarichi e del traffico non si fermano al confine comunale.

Per questo la gestione dei laghi richiede una governance più matura. Non bastano promozione turistica, eventi e valorizzazione immobiliare. Servono dati condivisi, monitoraggi continui, depurazione efficiente, regolazione degli affitti brevi, mobilità pubblica, tutela delle rive, adattamento climatico, gestione dei livelli, investimenti in infrastrutture e piani di destinazione.

Il lago è un bene comune che genera ricchezza privata. Questa è la sua forza, ma anche il suo nodo politico.

Il nuovo turismo dei laghi deve vendere meno consumo e più qualità

Il futuro dei laghi italiani non può essere costruito solo sull’aumento delle presenze.

Il passaggio decisivo è dalla quantità alla qualità. Destagionalizzare, distribuire i flussi, alzare la spesa media senza aumentare il carico, collegare lago ed entroterra, promuovere mobilità lenta, valorizzare natura e cultura, migliorare depurazione e reti, proteggere le rive, limitare il consumo di suolo.

I laghi italiani sono una delle forme più eleganti della ricchezza nazionale. Non hanno la potenza immediata delle grandi città d’arte né la semplicità commerciale della spiaggia. Offrono qualcosa di più raro: paesaggio, acqua dolce, clima, residenzialità, turismo, patrimonio immobiliare, memoria, natura e qualità della vita.

Un lago può sembrare immobile. In realtà registra tutto: le estati più calde, le piogge irregolari, gli scarichi, le seconde case vuote, i prezzi immobiliari, il traffico, la pressione turistica, la mancanza di investimenti, l’incapacità di programmare.