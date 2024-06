Per i primi 154 giorni del 2024 gli italiani hanno lavorato per pagare il Fisco. Da lunedì 3 giugno si lavora per sé stessi. L'elaborazione della Cgia di Mestre e il paragone con gli altri stati europei

Il 3 giugno è il Tax Freedom Day 2024 in Italia

Il 3 giugno è il Tax Freedom Day 2024, il giorno in cui gli italiani smettono di lavorare per pagare le tasse e cominciano finalmente a incassare. Il giorno di liberazione fiscale è un traguardo puramente simbolico che da oltre 20 anni viene elaborato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Confederazione generale italiana dell’artigianato). Il Tax Freedom Day, che quest’anno per il nostro Paese arriva con un leggero anticipo rispetto al 2023, può essere preso come un generico indicatore della situazione economica (e in particolare della pressione fiscale) rispetto a quella degli altri Stati.

Tax Freedom Day 2024

In linea teorica, a partire da lunedì 3 giugno partite Iva, lavoratori dipendenti, pensionati e imprese potranno lavorare o percepire assegni previdenziali cominciando a guadagnare e non per pagare tasse, imposte, tributi e contributi.

Per il 2024 sono stati necessari 154 giorni di lavoro (sabati e domeniche inclusi) per adempiere a tutti i versamenti fiscali previsti quest’anno (Irpef, Imu, Iva, Irap, Ires, addizionali varie, contributi previdenziali, contributi assicurativi, eccetera). Rispetto al 2023, quest’anno ci liberiamo dal Fisco un giorno prima, anche se da calendario sono due, poiché il 2024 è un anno bisestile.

Troppe tasse in Italia

La Cgia di Mestre mette i puntini sulle i: “Per non essere fraintesi è bene evidenziarlo con forza: ancorché ‘il giorno di liberazione fiscale’ non costituisca un principio assoluto, questo esercizio dimostra empiricamente quanto sia eccessivo il carico fiscale che continua a gravare sugli italiani. Sebbene quest’anno la pressione fiscale sia destinata a scendere di 0,4 punti percentuali rispetto al 2023″.

Nota metodologica

La Cgia di Mestre spiega come è arrivata a determinare i vari Tax Free Day: la stima del Pil nazionale prevista quest’anno è di 2.163 miliardi di euro. Tale cifra è stata suddivisa per 366 giorni. Il dato medio giornaliero ottenuto è di 5,9 miliardi di euro. Poi sono state recuperate le previsioni di gettito delle entrate e dei contributi sociali che i percettori di reddito verseranno nel corso del 2024 allo Stato: si tratta di 909,7 miliardi di euro. Quest’ultimo importo è stato rapportato al Pil giornaliero, ottenendo così il giorno di liberazione fiscale del 2024 che scatta dopo 154 giorni dall’inizio dell’anno, ovvero il 3 giugno.

Tax Freedom Day 2023

In mancanza di dati aggiornati al 2024 sulla situazione generale del Vecchio Continente, si inserisce di seguito uno specchietto riassuntivo del Tax Freedom Day in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea relativamente all’anno 2023. Come si nota, nel 2024 il Giorno di liberazione fiscale in Italia è stato anticipato di 2 giorni.

Stato Pressione fiscale (% del Pil) Giorni di lavoro necessari per pagare le tasse Tax Freedom Day 2023 1 Francia 45,8 167 17 giugno 2 Belgio 45,3 165 15 giugno 3 Danimarca 44,5 162 12 giugno 4 Austria 42,9 157 7 giugno 5 Italia 42,5 155 5 giugno 6 Lussemburgo 42,2 154 4 giugno 7 Finlandia 41,9 153 3 giugno 8 Grecia 41,4 151 1 giugno 9 Svezia 41,2 150 31 maggio 10 Germania 40,6 148 29 maggio 11 Paesi Bassi 39,1 143 24 maggio 12 Croazia 38,0 139 20 maggio 13 Spagna 37,8 138 19 maggio 14 Cipro 37,9 138 19 maggio 15 Portogallo 37,5 137 18 maggio 16 Slovenia 37,2 136 17 maggio 17 Rep. Ceca 35,5 130 11 maggio 18 Polonia 35,7 130 11 maggio 19 Slovacchia 35,5 130 11 maggio 20 Ungheria 35,0 128 9 maggio 21 Estonia 34,1 124 5 maggio 22 Lituania 32,8 120 1 maggio 23 Lettonia 32,2 118 29 aprile 24 Bulgaria 30,0 110 21 aprile 25 Malta 28,2 103 14 aprile 26 Romania 26,6 97 8 aprile 27 Irlanda 22,8 83 25 marzo

All’interno dell’Unione europea, di media, il Tax Freedom Day nel 2023 si è raggiunto il 28 maggio, con 147 giorni di lavoro necessari per pagare le tasse. Nell’Ue la pressione fiscale, di media, pesa sul Pil nella misura del 40,3%.