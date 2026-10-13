Registrare online una LLC o una Ltd è semplice, ma se direzione e attività restano in Italia scattano esterovestizione e la disciplina CFC

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Attenzione alle false promesse dei portali che fanno aprire società all'estero

La promessa di avviare un’attività d’impresa abbattendo costi, burocrazia e pressione fiscale ha reso estremamente popolare la creazione di una società estera direttamente dal proprio computer. Sul web si sono moltiplicati portali e intermediari che offrono pacchetti chiavi in mano per registrare una LLC negli Stati Uniti o una Ltd in giurisdizioni come Regno Unito, Cipro o Emirati Arabi. Questa modalità di apertura online, completabile spesso in quarantotto ore con la compilazione di un modulo digitale e l’invio di un documento d’identità, viene raccontata come una soluzione semplice e accessibile per chiunque venda servizi, prodotti digitali o consulenze su scala globale.

Tuttavia, l’estrema accessibilità delle procedure telematiche crea un pericoloso falso senso di sicurezza. Chi promuove questi servizi focalizza quasi sempre l’attenzione sulla velocità della registrazione e sulla bassa tassazione del Paese d’arrivo, ma tende a ignorare i rigidi paletti posti dall’ordinamento tributario italiano. Se la vita personale, il domicilio e le decisioni di chi fonda l’azienda rimangono ancorati all’Italia, il divario tra la forma legale scelta all’estero e la realtà operativa quotidiana genera una fortissima vulnerabilità fiscale.

Analizzando la logica dei controlli condotti dall’Amministrazione finanziaria e le norme che regolano il diritto tributario internazionale, emerge chiaramente come non si possa parlare di un generico problema di tasse. I rischi per il contribuente residente in Italia sono ben distinti tra loro, rispondono a precise disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e spaziano dalla residenza societaria agli adempimenti personali, fino alla tenuta pratica e bancaria dei conti d’incasso.

Società estera e il luogo della direzione strategica

Il primo e più diffuso profilo critico riguarda l’esterovestizione societaria, disciplina rigorosamente sancita dall’articolo 73 del Tuir. Per la legge italiana, un’entità giuridica viene considerata residente a tutti gli effetti nel territorio nazionale – e di conseguenza soggetta alle imposte italiane Ires e Irap – se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della propria attività.

Quando si completa la costituzione tramite un provider telematico, la sede legale della LLC o della Ltd viene registrata all’indirizzo formalmente fornito dal servizio, che di norma coincide con una casella postale o un ufficio virtuale in condivisione. Tuttavia, le verifiche fiscali non si fermano al dato formale, ma si concentrano su un parametro ben più sostanziale: la sede di direzione effettiva (place of effective management).

Se l’imprenditore risiede in Italia e gestisce la società da casa o da un ufficio locale – approvando preventivi, inviando e-mail ai clienti, definendo la strategia ed erogando le prestazioni dal proprio computer personale -, il centro decisionale e direttivo si trova sul suolo italiano. In presenza di un socio unico residente, la normativa fa presumere che l’entità sia stata collocata fittiziamente all’estero per ragioni di comodo. In caso di accertamento, la società rischia il recupero a tassazione in Italia di tutto il fatturato globale prodotto, a cui si aggiungono sanzioni per omessa dichiarazione che possono superare il doppio delle imposte non versate.

La trappola della governance di facciata e la disciplina CFC

Un secondo errore molto frequente consiste nel credere che sia sufficiente nominare un amministratore formale o un direttore residente nel Paese estero per mettere al sicuro l’intera architettura societaria. Sebbene l’assegnazione della gestione formale a un soggetto terzo possa attenuare il sospetto di esterovestizione, tale mossa risulta del tutto inefficace per contrastare la normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC), regolata dall’articolo 167 del Tuir.

È fondamentale comprendere la netta distinzione tra questi due istituti: mentre l’esterovestizione si focalizza su dove si decide, la disciplina CFC valuta chi detiene il controllo della società e quanto viene effettivamente tassata. Riformata in conformità con la direttiva europea anti-elusione ATAD, la CFC si attiva automaticamente quando concorrono due condizioni:

la tassazione effettiva applicata alla società controllata all’estero è inferiore alla metà di quella che si applicherebbe se l’entità fosse residente in Italia;

oltre un terzo dei ricavi dell’azienda è generato da redditi passivi (passive income), quali diritti d’autore, royalties, dividendi o prestazioni di servizi infragruppo.

Nel caso di una LLC o di una Ltd creata tramite attivazione via web da un unico titolare residente sul suolo italiano, la quota di possesso e il controllo societario rimangono saldamente in capo al socio italiano. Di conseguenza, gli utili generati dall’entità straniera vengono attribuiti per trasparenza direttamente al patrimonio personale del socio in Italia, indipendentemente dalla presenza di amministratori o direttori stranieri. L’unico modo per superare questo automatismo è dimostrare che la società possiede una vera sostanza economica – caratterizzata da uffici dedicati, beni strumentali e dipendenti locali -, oppure optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 15% sull’utile netto contabile.

Operare dall’Italia per il brand estero: la stabile organizzazione occulta

Un altro elemento centrale da valutare riguarda la stabile organizzazione occulta, definita dall’articolo 162 del Tuir e dai principi guida fissati in sede OCSE. La legge individua due tipologie di presenza fissa: quella materiale (un ufficio, una sede fisica o un laboratorio) e quella personale (un soggetto che agisce e conclude affari per conto dell’impresa).

Quando un professionista o un imprenditore utilizza i servizi online per avviare un veicolo societario all’estero, ma continua a lavorare fisicamente dal territorio italiano fornendo consulenze, gestendo le vendite o erogando prestazioni ai clienti, scatta il rischio concreto di stabile organizzazione personale. L’Amministrazione finanziaria può sostenere che l’imprenditore stia agendo come un agente dipendente della propria società estera direttamente dall’Italia. Se questa contestazione viene confermata, i profitti attribuiti alle attività svolte dal territorio nazionale vengono assoggettati a tassazione diretta nel nostro Paese, imponendo l’apertura immediata di una posizione Iva italiana e l’adeguamento retroattivo dei registri contabili.

Trasparenza personale e adempimenti del Quadro RW

Oltre ai rischi che gravano direttamente sull’entità societaria, l’avvio di un’impresa all’estero comporta precisi obblighi fiscali a livello personale per il contribuente che mantiene la residenza in Italia.

Un falso mito particolarmente diffuso sostiene che, finché le somme incassate rimangono depositate sul conto estero della società e non vengono bonificate in Italia, non sia necessario dichiarare nulla al Fisco. La normativa italiana sul monitoraggio fiscale (Decreto Legge n. 167/1990) stabilisce l’esatto contrario: i residenti fiscali in Italia sono tenuti a indicare nel Quadro RW del proprio modello dichiarativo sia il possesso delle quote o partecipazioni nella LLC o nella Ltd, sia la disponibilità o i poteri di firma sui conti bancari societari radicati all’estero. Chi omette questa comunicazione si espone a pesanti sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% dei valori non dichiarati, percentuali che raddoppiano (dal 6% al 30%) se la società ha sede in Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi.

A questo si aggiunge la delicata questione della natura fiscale delle LLC americane. Negli Stati Uniti queste strutture sono spesso considerate entità trasparenti (pass-through), mentre la loro classificazione da parte dell’Erario italiano può creare disallineamenti contabili, esponendo l’imprenditore al rischio di doppia imposizione o a contestazioni sulla corretta qualificazione dei dividendi estratti.

La tenuta dell’operatività: il congelamento dei conti e il de-risking

Accanto agli aspetti prettamente tributari, esiste un ostacolo pratico di primaria importanza che colpisce chi sceglie la via della registrazione remota: la gestione concreta dei flussi finanziari e dell’incasso. Molti pacchetti commerciali promettono l’apertura istantanea di un conto bancario su piattaforme fintech o l’integrazione immediata con i principali gateway di pagamento internazionali per raccogliere le transazioni dei clienti.

Tuttavia, le normative internazionali in materia di Antiriciclaggio (AML) e di verifica dell’identità della clientela (Know Your Customer) sono diventate estremamente severe. Gli algoritmi di controllo degli istituti di credito e dei processori di incasso effettuano verifiche incrociate periodiche. Quando il sistema rileva che una LLC o una Ltd è del tutto sprovvista di locali fisici e di personale nel Paese di costituzione ed è gestita operativamente da indirizzi IP o carte d’identità italiane, la struttura viene classificata come società guscio (shell company). Questo scenario porta quasi sempre al blocco cautelare o al congelamento a tempo indeterminato dei fondi d’incasso, bloccando l’operatività dell’intero business per diversi mesi.

In conclusione

I servizi che semplificano la costituzione a distanza di una società estera hanno indubbiamente abbattuto le barriere burocratiche d’ingresso, ma non hanno modificato le regole di fondo della fiscalità internazionale italiana.

La validità e la sicurezza di una LLC o di una Ltd non si misurano mai dalla facilità o dalla velocità con cui la si registra online, bensì dall’esistenza di una reale sostanza economica nel Paese in cui è stata creata. Senza una struttura operativa tangibile all’estero o un effettivo trasferimento della residenza fiscale del fondatore, la società rischia di rivelarsi un veicolo del tutto trasparente per il Fisco italiano, trasformando l’illusione del risparmio iniziale in un contenzioso fiscale complesso e molto oneroso.